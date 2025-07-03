「大而美法案」眾院219票闖關！　5共和黨人一度倒戈

▲圖為美國眾院議長強生。（圖／路透）



記者詹雅婷／綜合報導

美國眾議院2日晚間針對總統川普「大而美法案」進行程序性表決，一度有5名共和黨人倒戈，歷經數小時終於在3日天亮之前，以219票贊成、213票反對推進川普的減稅與削減開支法案，如今進入最後一輪辯論階段，預計當地3日將進行最終投票，力拚7月4日之前把法案送交川普。

美聯社報導，參議院1日以51比50的一票之差通過這項法案，但在這之後，眾院的程序性投票出現不尋常的停滯。其實部分共和黨人對於法案支出過高感到失望、部分的人認為醫療補助削減過多，川普為此親自與議員見面溝通。

在2日晚間開始的程序投票之中，一度有5名共和黨人反對法案、8人拒絕投票，但共和黨最多只能承受3名黨員倒戈，眾院議長強生試著說服這些人。面對眾院程序表決持續數小時的狀況，未能推進至後續的辯論與正式投票，川普透過自家社群平台真實社群（Truth Social）發文稱，「共和黨人是在等什麼？？？你們到底想證明什麼？？？」

直到當地3日凌晨，眾院議長強生宣布已獲得足夠票數，為接下來的辯論與最終正式投票清除障礙。

整場程序表決歷時近6小時，以219票贊成、213票反對推進法案。其中全數民主黨人都投下反對票，共和黨只有賓州眾議員菲茨派翠克（Brian Fitzpatrick）倒戈投反對票。