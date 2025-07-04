「大而美法案」台積電受惠！　對台影響一次看

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國聯邦眾議院今日以218票贊成、214票反對，通過「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act），預計川普將於明天（美東時間4日）正式簽署，使其成為法律。這項具有廣泛影響的立法，涵蓋稅收改革、支出重分配及邊境安全等多項政策，對台灣以及台積電可能帶來深遠影響。

這項法案由共和黨籍眾議員阿靈頓（Jodey Arrington）於2025年5月提出，核心內容包括大幅減稅、免除小費及加班費的稅負、購買美國製造車輛享稅收減免等措施；同時還強化邊境安全，為移民暨海關執法局及邊境巡邏人員加薪，並推出新生兒川普儲蓄帳戶（TRUMP Savings Accounts）。法案預計10年內減稅高達4.5兆美元，削減1.1兆美元支出，主要針對川普2017年提出的減稅與就業法案（TCJA）進行擴展，並推動「美國製造」政策，預估將使美國國債增加約3.3兆美元。

▲大而美法案可以降低台積電在美國建廠成本。（圖／記者高兆麟攝）

根據《CNBC》報導，法案中特別針對半導體產業提供稅收優惠，將稅收抵免比例從原本的25%提高至35%，多於草案中的30%。這項政策可能降低半導體製造商在美國建廠的成本，包括英特爾、台積電、美光科技等公司，前提是必須在2026年前動工興建新廠。

對台灣而言，川普政府的這項政策明確顯示「美國製造」與「投資美國」的優先性，台灣的半導體業者如台積電若希望獲得更多稅收優惠，可能需要在供應鏈重組及產業投資上做出符合美國利益的具體承諾。若未能融入川普主導的利益優先政策，台灣恐面臨被邊緣化的風險。