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摩斯「暑假優惠」　漢堡+冰紅茶89元起、繪本免費送

▲▼摩斯漢堡。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡暑假優惠開跑。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接暑假，摩斯漢堡即日起祭出限時優惠活動，包括2款漢堡搭配大杯冰紅茶銅板價89元起，還有消費滿額送造型扇、防水貼紙等，更推出全新繪本續集只送不賣，只要消費套餐即可免費索取。

摩斯漢堡即日起至7月15日「大麥海洋珍珠堡+大杯摩斯冰紅茶特價99元」；7月16日至7月31日再推「超級大麥薑燒珍珠堡+大杯摩斯冰紅茶特價89元」。

即日起至7月31日前單筆消費滿250元送「MOS Friends雞塊兄弟造型扇」1只，8月1日至8月31日期間則送「MOS Friends防水貼紙」1張，共有6種款式，數量有限、送完為止。

▲▼摩斯漢堡全新繪本《雞塊兄弟與魔法小屋》。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡再度推出全新繪本續集《雞塊兄弟與魔法小屋》。

今年兒童節推出的摩斯繪本深受好評，摩斯此波也再度推出續集《雞塊兄弟與魔法小屋》，故事內容延續摩斯雞塊兄弟在神秘森林，與住在魔法小屋的食材精靈們製作美味餐點的旅程，7月7日起凡消費套餐即可免費索取，每店限量30本。

▲▼三商炸雞。（圖／業者提供）

▲三商炸雞生日慶優惠開跑。

三商炸雞7歲生日慶優惠即日起至7月16日限時開跑，包括「炸雞買5送6」，凡外帶「5隻雞腿桶」就送「6塊腿排桶」，特價333元，且贈送的腿排桶開放原味或辣味任選，還有超人氣「唰嘴無骨雞塊買1送1」，特價99元；加碼推出壽星活動，凡2019年出生的小朋友於活動期間至門市出示身分證明，消費點餐就送現炸薯條1份。

另外三商i美食卡會員也有專屬生日驚喜，至7月20日前只要3點即可在APP兌換生日慶優惠券，「5隻雞腿桶」加送「6塊腿排桶」，憑券特價只要325元，優惠券可使用至7月23日。

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