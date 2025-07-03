精液注射四肢！泰男自創「精子療法」治腰痛　長膿包嚴重感染

▲泰國醫師揭露一起精液注射四肢導致感染的病例。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

泰國一名醫師近日透過臉書分享一起離奇病例，一名33歲男子為了治療長期腰痛，竟異想天開自創「精子療法」，將自己的精液注射進手臂與腿部長達18個月，結果導致感染，體內驗出多種細菌，最後還引發皮下膿瘍。

根據The Thaiger報導，醫師威拉薩克（Werasak Charaschaidri）在臉書上分享了這起離奇案例，並稱這起病例「離奇但是真實」。該名33歲男性病患因慢性腰痛前往醫院就醫，醫護人員發現他的背部紅腫且按壓即痛，狀況相當嚴重。

經過多次詢問，男子才承認，其實自己為了治療慢性腰痛，18個月來不斷用注射器將自己的精液打進四肢的肌肉，認為這樣就能治療腰痛。他也坦承，這個「療法」是自己發明的，從來沒有詢問過醫生。

醫師透過電腦斷層掃描發現男子背部有膿瘍，進一步檢查發現感染的細菌種類繁多，推測與他長期注射不潔物質進入體內有關，因此只能先將皮下膿瘍的膿液抽出，並以抗生素注射治療。威拉薩克表示，自己並未參與這名患者的治療，但是消息來源可靠。

這已不是泰國首次傳出獵奇的注射事件，一名15歲少年2月遭同儕霸凌，被強迫將蜂蠟注射進生殖器，導致他的陰莖幾乎壞死，多次求醫無果，對他的身心造成極大傷害。