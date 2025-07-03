驚險畫面曝！客機暴雨中降落　機翼「差點撞地」民眾嚇瘋尖叫

記者張方瑀／綜合報導

印尼峇迪航空（Batik Air）一架波音737客機在暴風雨中驚險降落，機身一度大幅傾斜、機翼幾乎擦撞地面，嚇壞現場民眾，驚叫聲不斷，現場畫面也在網路上瘋傳。

綜合外媒報導，這起事件發生在6月28日，當時這架國內航班正從印尼安汶的巴蒂穆拉機場（Pattimura Airport, Ambon）飛往位於丹格朗（Tangerang）的蘇卡諾-哈達國際機場（Soekarno-Hatta International Airport），機上載有177名乘客。

結果飛機在抵達雅加達近郊的丹格朗（Tangerang）時遭遇強風暴雨，影片畫面顯示，飛機冒險在暴雨中降落，途中機身一度嚴重傾斜，一邊機翼幾乎擦到地面，旁觀民眾也不禁大聲尖叫。

▲客機暴雨中降落，機翼差點撞向地面。（圖／翻攝自YouTube）



所幸最後飛機順利著陸，無人傷亡，也未造成任何財損。

報導指出，該班機的機師全程遵守標準作業程序。印尼民航總局局長里揚托（Novie Riyanto）也對機師的冷靜應對表示肯定，並承諾調查將涵蓋氣象資料與飛航操作兩部分；氣象專家則指出，當時飛機遇上強烈的側風（crosswind）與風切變（wind shear）。

事實上，峇迪航空過去也曾因飛安問題登上媒體版面。去年3月一架從蘇拉威西（Sulawesi）飛往雅加達的班機上，兩名駕駛竟然在飛行途中同時睡著，導致飛機一度無人掌控。

當時一名32歲機長表示要稍作休息，沒想到28歲的副機師因照顧雙胞胎嬰兒太累也不慎睡著，兩人直到系統警報響起才驚醒，所幸未造成事故。