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印度女「不倫戀55歲親叔」被拆散！新婚45天　為愛謀殺丈夫

▲▼印度20多歲女「戀上55歲親叔」被拆散！　新婚45天為愛謀殺丈夫。（圖／翻攝自新德里電視台）

▲印度女子與親叔叔雇用2名槍手殺害自己的丈夫。（圖／翻攝自新德里電視台）

記者王佩翊／編譯

印度比哈爾邦發生一起駭人命案，一名新婚僅45天的25歲男子遭妻子與妻子的55歲叔叔策畫謀殺。經過警方調查，死者的妻子與其叔叔有著不倫關係，但因被家人逼迫嫁給死者，於是不惜雇用槍手行兇。

根據《新德里電視台》報導，20多歲的女性嫌犯貢賈·德維（Gunja Devi）與55歲叔叔吉萬·辛（Jeevan Singh）不倫戀，兩人原本想要結婚共度一生，但卻遭雙方家人反對。2個月前，德維的家人更將她許配給來自納比納加爾村的25歲男子普里揚舒 （Priyanshu）。

警方指出，普里揚舒6月25日探望姊姊後搭乘火車返家，抵達納比納加爾車站（Navi Nagar）後，他請德維派人接他回家，沒想到途中就遭2名槍手開槍殺害。

事發後，警方展開調查並追查嫌犯下落，沒想到身為普里揚舒妻子的德維卻企圖逃離村莊，引起死者家屬懷疑。警察進一步調查了她的通聯紀錄後發現，她與叔叔辛密切聯絡，而對方則是多次與槍手通話，足以證明與槍手勾結。

警方已成立特別調查小組（SIT）進行深入調查，目前德維與2名槍手已經被捕，但辛仍在逃亡中，警方將全力追緝其下落。

 
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