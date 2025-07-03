台中一家五口被錢壓垮！大女兒疑投資黃金失利　二度上當鋪

▲台中豐原傳出一家五口輕生死亡。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市豐原區發生令人震驚的一家五口命案，王姓一家疑似債務問題走上絕路。據了解，王家大女兒曾與認識友人投資黃金，不明原因「違約」得繳回獲利，到當鋪以汽機車典當60至80萬元，也如期還給當舖，後來又帶妹妹到當舖請求「幫忙」，債務問題不小。

據了解，6月30日上門找王家的女子，疑似是先前協助王家大女兒的友人，有多次借貸情況，王家打算把持有的房屋（陳屍處為租屋處）賣出變現，原本已經進行中，這周卻突然失聯，友人才會找上門。

▲王家大女兒曾二度上當舖點當借錢。（圖／記者許權毅攝）



當舖業者證實，王家大女兒第一次典當還款後，第二次又以汽機車來借貸，總計13萬元，數目不算多，但因為聯繫不到人，上門喊聲也沒人回應，7月1日才會上門把2台機車、1台汽車拖回。

當鋪業者說，王家大女兒首次借貸後有如約償還，原本還說「不會再來了」，結果第二次帶著妹妹上門，至於債務到底有多少，他們也不清楚。

附近鄰居說，曾聽聞有人上門跟王家討債，且不只一家，疑似有嚴重債務問題，且王家早就把房子拿去抵押，卻又再遭逼債，疑似承受不了金錢壓力，走上絕路。

▲王家在此開設軍用品店。（圖／記者許權毅攝）



據了解，王男平時為人低調，平時是利用自家開設軍用品店，偶爾在倒垃圾時才會稍微有交流。昨晚附近民眾看見大批員警、刑警到場，才驚覺「出大事」。

這起悲劇5名死者分別是王姓屋主（62歲）、王妻涂女（63歲）、大女兒（35歲）、二女兒（34歲）、小兒子（28歲），5人都被發現倒臥房內，明顯死亡多日。據了解，因王家小兒子連續多天都沒有到工廠上班，工廠同事打電話聯絡不上人，於前往王家查看，發現王家經營的軍用品店沒有營業，趕緊報案卻發現5人已經死亡。

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