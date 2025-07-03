高雄老司機再哭！超會撩護膚店被抄　驚見「學生妹」激戰男客

▲買春客跟穿學生制服的女子正在交易 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市前金區一間遭警方破獲的護膚店，該店在網路上大膽攬客手，以極盡挑逗的文字，描繪店內小姐的「服務特色」，包括「半糖高挑小仙女」、「叫聲更是能傳到櫃檯」等誇張內容，企圖吸引尋芳客上門；但就是這些字眼讓警方注意到，2日上門查緝抓人。

這間位於七賢二路的護膚店，在遭警方攻堅前，透過網路社群平台大肆張揚其「服務品質」。根據警方掌握的資料，該店不僅詳細描述小姐的外貌與個性，例如「甜美可人的長相」、「溫柔的個性、女友fu 十足」，還有「目測156小隻馬」等具體形容。

▲52歲的林姓女負責人、54歲的李姓女員工 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲護膚店的小姐當中，有2名是外籍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

更令人咋舌的是，為營造感官刺激，宣傳內容竟直接挑明其「服務技術高」，大言不慚地描述「在上面摩擦君的小弟弟 讓你無法自拔深陷其中」，甚至有「在房間做事時叫聲更是能傳到櫃檯」等語句，極盡露骨地暗示店內提供非法性交易。此外，這家護膚店還主打「敢玩、玩真的」。還囂張的地貼出一篇所謂「工程師」的親身體驗文，繪聲繪影地描述店內的「銷魂服務」，引得無數尋芳客趨之若鶩。

警方2日凌晨跟移民署聯手攻堅，其中一名男客在警方衝入時，正與穿著學生制服的「妹子」激戰，當場春光外洩。警方逮捕52歲的林姓女負責人、54歲的李姓女員工，以及5名年齡介於23歲至55歲的女服務生，包含2名泰籍女子。

警方查扣店內的不法所得與厚厚的帳冊，將8人帶回偵辦。據了解，2名泰國籍女子（31歲伊女、30歲達女）雖持觀光簽證入境未逾期，但因來台目的與簽證不符，已移交移民署高雄市專勤隊處理。至於其餘服務生與男客等6人，則全數依《社會秩序維護法》第80條移送裁處。林姓女負責人、54歲的李姓女員工因涉嫌《刑法》妨害風化罪，移送高雄地檢署偵辦。