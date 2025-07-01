「投資人保護法」國會三讀　董監事涉不法行為可跨公司解任

▲證券投資人及期貨交易人保護法部分條文修正草案三讀。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院會今（1）日三讀修正通過「國際金融業務條例」部分條文，已屆期的國際保險業務分公司（OIU）租稅優惠將延長10年至，期間得免徵營利事業所得稅、營業稅、印花稅及免予扣繳所得稅措施。另外為保障投資人權益，「證券投資人及期貨交易人保護法」部分條文同樣三讀修正通過，未來公司董事或監察人涉有證券詐欺、侵占、背信等不法行為，得跨公司解任。

立法院會今在朝野無異議下通過兩案，「證券投資人及期貨交易人保護法」部分條文三讀修正，條文明定，擴大保護機構得提起代表訴訟、解任訴訟的獨立事由。公司董事或監察人涉有證券詐欺、非常規交易、侵占、背信等不法行為，為投保中心得提起代表訴訟、解任訴訟的獨立事由。

金管會舉例，若A公司董監在B公司有財報不實等不法行為，已有不適任董監的情事，但依現行法規恐有無法解任疑慮，但修法後，因增列獨立事由，A公司董監在B公司若有財報不實等不法行為，得跨公司解任其A公司董監職務。另外，三讀條文也明定，已經依規定提起且尚未終結的訴訟事件，也適用修正施行後規定。

立法院會今也三讀修正通過「國際金融業務條例」第22條之16，按照行政院提案版本，將國際保險業務分公司（OIU）經營國際保險業務所得免徵營利事業所得稅、營業稅、印花稅及所得稅的優惠期間延長10年至民國124年12月31止。