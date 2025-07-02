國家團結月！防空避難展揭幕　卓榮泰「3個一起」盼全民參與演習

▲行政院長卓榮泰出席「守護之盾－防空避難體驗特展」開幕。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

「守護之盾－防空避難體驗特展」今（2日）開幕，行政院長卓榮泰致詞強調，國人不能是演習旁觀者，演習也不是政府單方面行動，要全民一起參與演習。他也喊話國人「3個一起」，一起下載防災避難APP、一起準備緊急避難包、一起遵循防空避難指引。內政部長劉世芳則說，唯有透過平時備妥避難物資、熟悉避難程序，才能在危急時刻迅速應變、自助互助，攜手守護社區及家園安全。

為配合「2025城鎮韌性演習」及「國家團結月」系列活動，內政部警政署特別規劃「守護之盾－防空避難體驗特展」，今（2日）起至7月30日止於臺北捷運西門站大廳層（5號出口側廣場）正式展開。行政院長卓榮泰及內政部長劉世芳親臨開幕儀式，期望本次展覽能夠展現政府推動全社會防衛韌性工作的決心，提升民眾對防空避難設施與應變作法的認識，讓防災意識真正融入日常生活，歡迎民眾踴躍參觀，一起強化自我防護意識，提升即時應變能力，守護社區及家園安全。

卓榮泰致詞時笑稱，「向李大隊長報到（台北市民防大隊長李瑞彬）」，自己念大學時也是台北市民防大隊一員，已失聯多年，容許他報到，隨時需要時，只要一聲下令，馬上接受命令。

卓榮泰說，希望國人讓自己成為國家安全體系的一環，團結對國人同胞極度重要，朝更安全的國家社會、保障更多人民、財產的目標前進。國際情勢變化無常，俄烏戰爭還沒結束，以色列、伊朗，中東衝突又起，戰爭型態遠超過大家過去理解的，都是超現代化、快速運作，海陸空各方威脅都在。

卓榮泰指出，台灣身處地緣政治第一防線，共機共艦常在領海領空四處侵擾，但不是認為台灣危險到必須告訴大家，如何加強保護，而是認為除了戰爭外，天災地變更可能隨時侵擾大家生活、妨害安全，因此整體社會安全韌性、城鎮安全韌性演練在各地展開，因此政府朝國家需要更團結、防災要有準備的方向前進。

卓榮泰說，要讓國人知道，當發生天災地變或衝突的時，如果在家，去哪是安全的；如果在街上，去哪可以受到保護，這就是每個人該扮演自己的角色、該負起的責任，自己做好，但每個國人心中都有一個概念，「我到哪裡政府會來保護我」。

除了演習演練，卓榮泰表示，法治方面也有準備，包括美國總統川普對等關稅，政院提出《因應國際情勢強化經濟安全及國土韌性特別條例》，也希望立院能通過政院提出的4100億特別預算。4月3日到現在已將近3個月，政院提出到立法院也已逾2個月，希望國會利用現在延會時間，繼續加速把4100億特別條例通過。

卓榮泰強調，演習是所有工作同仁全力投入，但國人不能是旁觀者，也不能是政府單方面行動，要全民一起參與演習。

卓榮泰也邀請國人攜手完成「3個一起」，一起下載防災避難APP，也就是警政服務APP及消防防災e點通APP；一起準備緊急避難包，備妥避難物資做好準備；一起遵循防空避難指引，熟悉避難程序，迅速應變。