美麗島民調／賴清德滿意度44.7％創新低　卓榮泰滿意度37.7％

▲美麗島電子報「6月國政民調」。（圖／美麗島電子報提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

《美麗島電子報》今公布「6月國政民調」，結果顯示，總統賴清德的執政表現滿意度為44.7％、不滿意度46.8％，滿意度已從4月以來，連3個月下滑，在信任度方面，則有45.0%的民眾信任賴清德、43.0%不信任，此外，行政院長卓榮泰的施政滿意度則為37.7%，另有39%的民眾表示不滿意。

賴清德在「執政滿意度」方面，有44.7%的民眾滿意其表現，其中14.6%很滿意、30.1%還算滿意，整體滿意度相較上個月減少1.6個百分點，另有46.8%民眾不滿意，其中28.2%很不滿意、18.6%有點不滿意，整體不滿意度比上個月增加1個百分點。

進一步交叉分析，賴清德本月執政滿意度再度下跌，然而，若以地區來看，獲得最高滿意度的地區落在台北市的55.8％，高屏地區則以53.2％居次；在年齡方面，70歲以上的民眾，對賴清德的執政表現最為滿意，來到52.8％，30至39歲的民眾，僅39.6％感到滿意，在所有年齡層中居末。

▲美麗島「6月國政民調」。（圖／美麗島電子報提供）

至於，「賴清德的信任度」，有45.0%的民眾信任賴清德，其中，16.3%很信任、28.7%還算信任，整體信任度相較上個月降低3.5個百分點，另有43.0%的民眾不信任賴清德，其中，26.4%很不信任、16.6%有點不信任，整體不信任度則比上個月增加1.7個百分點。

進一步交叉分析，若以地區來看，賴清德本月信任度，以台北市的55.4％居冠，高屏則以54.0％居次；在年齡方面，70歲以上的民眾最信任賴清德，整體為53.0％，最不信任賴清德的年齡階層則為20至29歲，僅呈現40.2％。

行政院長卓榮泰的施政滿意度分析

本月國政民調中，「卓榮泰的施政滿意度」，有37.7%的民眾滿意卓榮泰的表現，其中，10.7%很滿意、27.0%還算滿意，整體滿意度較上個月些微增加0.3個百分點，另有39.0%不滿意，其中，22.8%很不滿意、16.2%有點不滿意，比上個月減少2個百分點。

進一步交叉分析，70歲以上的民眾，超過4成6滿意卓榮泰的施政，至於，在地區方面，台北市有46.2％的民眾表示滿意，在所有縣市中居冠，值得注意的是，滿意賴總統執政的民眾中，僅有76.3%的民眾，同時也對卓榮泰的執政表現感到滿意。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2025年6月24至26日，調查範圍全國22縣市，調查對象為設籍在全國22縣市，年滿20歲的民眾。調查設計，以住宅電話與行動電話雙架構抽樣，最終，樣本規模成功完訪1076人（住宅電話699人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

▼美麗島「6月國政民調」。（圖／美麗島電子報提供）