愛妻半夜消失！工程師下樓見她「車內全裸」　蒐證被撞成重傷

▲工程師發現妻子半夜消失，下樓撞見她與小王全裸躲在車內。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



記者柯振中／綜合報導

新加坡一名男子懷疑妻子外遇，凌晨追查至多層停車場，竟撞見妻子與小王在車內全裸幽會。他試圖攔阻對方駕車逃逸，爬上引擎蓋結果慘摔地面重傷。涉案情夫被控在公共場所猥褻與魯莽駕駛導致他人受傷，目前案件進入審訊程序，情節引發社會關注。

事件發生於2023年6月29日凌晨2時13分，地點位於一處多層停車場。50歲的被告謝旭佘駕駛車輛期間，因不理會男子爬上引擎蓋阻攔，強行駛離，導致男子從車上墜落，臉部、手腳及胸口多處擦傷。檢方指控謝男行為魯莽，造成不必要的人身傷害。

傷者吳永盛（音譯）為工程師，他於庭上作證表示，案發當晚妻子未歸，他有不好的預感，因此下樓尋人，意外在停車場內發現熟悉車牌，因記得這輛車曾載送過妻子，於是起了疑心。靠近車輛查看後，他驚見妻子與被告渾身赤裸、在車內發生性關係，欲拍照蒐證卻遭駕車衝撞，最終受傷住院。

吳男供稱，他當時曾敲門要求對方下車，卻遭無視。他擔心對方逃離現場，選擇爬上車頭阻止。不料謝男不顧阻攔直接踩油門，他當場摔落地面，全身劇痛，事後被送醫動手術。他表示傷勢集中在左側身體，至今仍有疤痕與運動障礙，並保留傷勢照片作為證據。

現場為7層樓高的多層停車場，環境偏僻、樹木環繞，頂樓為空中花園，平時人煙稀少。法庭當日也播放現場監視畫面與蒐證影像。被告否認魯莽傷人罪，但承認在公共場所裸露罪名。案件目前仍在審理中，後續審訊結果備受關注。