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新北「植愈蒔光節」42攤療癒身心　闖關送盆栽打卡再抽獎

▲新北「植愈蒔光節」42攤綠植療癒身心。（圖／新北市農業局提供）

▲「2025植愈蒔光節」邀請新北在地綠植店家到場。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北希望市集將於7月5、6日在淡水捷運站後方廣場首度舉辦「2025植愈蒔光節」，現場將有植物展售、園藝資材、鶯歌陶器、植物綠療癒活動、新北小農特產、手作DIY及咖啡烘焙共42個攤位，新北市農業局邀請民眾週末來淡水參與結合藝術與植栽的植愈蒔光節，享受綠療育、綠美學，創造身心靈健康。

台灣農民組合協會與新北希望市集結合在地青農、藝術家辦理「2025植愈蒔光節」，首度以綠療育為主題，在為期二天的活動中，邀請新北在地綠植店家，例如專營多肉植物種苗育種「AirMagic種苗育苗農場（魯肉販多肉植栽）」、提供多種鹿角蕨及觀葉植物的「歪皮植物 yap_plants」以及專營仙人掌多肉植物、虎尾蘭、龍舌蘭的「午春宮」。

▲新北「植愈蒔光節」42攤綠植療癒身心。（圖／新北市農業局提供）

▲新北希望市集將於7月5、6日在淡水捷運站後方廣場首度舉辦「2025植愈蒔光節」。

不僅展售一般常見的花卉、觀葉植物，也有如象耳般葉片的象耳鹿角蕨、分枝多又捲的捲捲鹿角蕨、葉片呈現特殊捲曲狀的的捲葉榕、皺捲狀羽狀複葉的QQ蕨、有金黃色葉面的佛光樹、綠白相間白斑龜背芋等多樣顏色及形態變化的療癒植物。此外民眾朋友可於農業局「稼日蒔光」臉書粉絲專頁植愈蒔光節貼文參加抽獎活動，在該則貼文下方留言並按讚分享，即可抽中精美小盆栽一個，得獎名單5位可於7月5日當天至活動現場服務台領取。

活動期間安排「綠植知識有獎徵答」、「市集尋找植物」等闖關活動，民眾完成任務就可至會場服務台領取精美小植栽1個，數量有限送完為止；另外7月5日及6日的10時30分及14時30分，前10名至拍照打卡點並於臉書按讚分享「新北市希望市集淡水捷運站」粉絲專頁的民眾，即可獲得小植栽1個。

▲新北「植愈蒔光節」42攤綠植療癒身心。（圖／新北市農業局提供）

▲「2025植愈蒔光節」現場集結42個攤位。

另現場也有植物DIY組合盆栽、苔蘚瓶手作等綠療育體驗（特價150元），都可在「新北市希望市集捷運淡水站」粉絲專頁線上報名，每場次名額10位共有6個場次，DIY組合盆栽的容器，更是鶯歌青年陶藝家黃子珀老師所提供的手作陶器，黃子珀老師也會於市集展售陶藝作品，為市集增添新北在地文化藝術。

台灣農民組合協會執行長楊儒門表示，此次也特別邀請曾獲得2024維也納國際青少年音樂節管樂組冠軍的「淡水愛樂管樂團」、年輕網紅歌手王琬甯、Yuki、諭穎、明堯及壹壹等人，淡水社大流行舞蹈律動社及由月琴名師廖素蘭老師帶隊的「古月箏琴」樂團在現場表演，歡迎民眾至現場體驗。

農業局長諶錫輝表示，市府秉持「農業健康市/式」精神，除了推動有機、促進綠色消費，也希望推動綠療癒，達成心靈健康，將農業永續發展帶入社會責任的理念，為新北市的農業永續發展努力，也替市民朋友的身心健康努力奮鬥，歡迎市民朋友來淡水參加「2025植愈蒔光節」買農產、體驗綠療育。

▲新北「植愈蒔光節」42攤綠植療癒身心。（圖／新北市農業局提供）

▲「2025植愈蒔光節」現場將展售植物。

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