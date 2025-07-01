新北淡水河右岸新風貌　竹圍段自行車道改造啟動

▲淡水金色水岸自行車道竹圍段拓寬人車分道（模擬圖）。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府積極推動淡水金色水岸自行車道優化工程，繼「關渡段」與「海堤段」工程於今年初動工，「竹圍段」於6月30日正式開工，預計於2026年底完工，全面升級自行車道及其周邊設施，強化休憩安全與騎乘舒適度，並進一步雕琢淡水河右岸的自然景觀，塑造一條兼具美感與功能的綠色廊道。

高灘處長黃裕斌表示，金色水岸自行車道優化工程投入5.85億元，由交通部補助4.4億元、地方自籌1.45億元，自關渡到淡水新市鎮海堤，全長約11公里，計畫分為「關渡段」、「竹圍段」、「紅樹林段」、「沙崙段」和「海堤段」等5大區段進行。

▲淡水河金色水岸自行車道分段平面圖。

其中「竹圍段」工程重點包括優化1.6公里的自行車路廊、自行車指標系統、改建老舊的樹梅坑溪橋梁及休憩木平台等，並強化沿線的植栽綠化及整體景觀設計，巧妙營造如珍珠般串聯的特色停留節點，形塑更具吸引力與記憶點的河畔休閒環境。

黃裕斌指出，「竹圍段」工程優化已於6月30日開工，其他「紅樹林段」、「沙崙段」目前則正進行規劃設計作業。未來各段工程將陸續展開，全面提升騎乘品質與整體休憩環境。期盼完工後，能為當地居民與遊客提供更安全、便捷的休閒空間，並賦予這條深受國內外旅客喜愛的濱河自行車道全新風貌，邁向國際級休閒騎行勝地的目標。

竹圍段工程將採全線封閉施工，屆時行人及自行車騎士請改道由淡水信義捷運線臨側之車道通行，該路段供機車、行人及自行車共用，請民眾騎乘時注意安全並互相禮讓；施工中造成不便，敬請見諒。更多相關資訊請留意現場工程告示牌或至高灘處網站查詢。

▲淡水金色水岸自行車道竹圍段施工改道示意圖。

【金色水岸自行車道／交通資訊】

1、建議民眾可以搭乘台北捷運淡水信義線於「淡水站」後方出站後步行即可抵達附近自行車租借站或ubike站點。2、Google Maps搜尋「淡水河金色水岸」，利用行車路線功能，導航指引。