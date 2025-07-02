竹市中光公園啟動改造　落實無障礙、全齡共融

▲新竹市政府今(2)日於中光公園隆重舉行改造工程開工典禮。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為了讓市民擁有更安全、更舒適且充滿活力的休憩場域，新竹市政府今(2)日於中光公園隆重舉行改造工程開工典禮，由代理市長邱臣遠偕同多位新竹市議員及在地里長共同為工程敲磚開工並祝禱工程順利。邱臣遠說，這次改善市府挹注1,100萬元經費，以「全齡共融」、「無障礙友善」與「提升使用者體驗」為核心，改造中光公園變得更美觀與現代化，成為全齡友善的公園新典範。

邱臣遠表示，中光公園位於南寮圖書館旁，是許多里民及市民朋友的休憩場所，然而部分設施老舊，且無障礙規劃仍有提升空間，為提升更好的休憩環境，市府啟動中光公園全面改造工程，包含「無障礙友善」、「行人空間與安全」、「景觀優化」、「休憩與遊憩設施」、「基礎建設改善」，除了讓公園變得更加賞心悅目，更要使其成為一個友善的場所。無論是推著嬰兒車的父母、行動不便的長者，或是活潑的孩子們，未來都能盡情享受優質的公園環境。

工務處說明，此次中光公園改造工程，聚焦多項關鍵措施，全方位提升公園的機能性與舒適度。首先，所有出入口將依照竹市道路規劃標準，全面設置無障礙坡道，確保行動不便者及推車族皆能暢行無阻，實現真正普及友善的使用環境。在景觀規劃上，工程將優化植栽配置，在欲保留的喬木處設置樹穴，以避免步道與樹根生長相互干擾；同時也將移除雜亂或生長狀況不佳的樹種，重新梳理公園內的植栽，為市民呈現更具層次感且宜人的綠意空間。

工務處指出，考量行人用路的安全，此工程將擴大步行空間，移除部分汽車停車位及原有水泥車阻，改為人行步道及出入口，並將人行道整體抬高，能更明確地分隔人行道與車道界線，提升通行安全。此外，休憩與遊憩設施將原有的木平台將改造為環繞遊戲場的座椅區，同時改善過去平台過於靠近步道所造成的壓迫感，營造出更開闊及舒適的休憩氛圍，既有的遊具也將更新為共融式遊具，公園內部也將改善排水系統，解決長期以來的積水問題，提供更完整且寬敞的環境。

工務處說明，中光公園改造工程完工後，將以嶄新的面貌與市民朋友相見，未來將成為一個更具活力、更具包容性，並讓所有年齡層都能盡情享受的公園。