竹市廉政產官學青論壇登場　提升公共工程品質與行政效能

▲邱臣遠代理市長與局處長及與會來賓合。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為提升新竹市公共工程各個環節的便民服務、施工品質與行政效率，新竹市政府今(17)日舉辦「從工程看廉政-破解圖利與便民迷思」產官學青論壇，新竹市代理市長邱臣遠出席表示，此次市府邀請行政院公共工程委員會專家進行「提高工程發包效率」、國立陽明交通大學博士講授「精進工程採購履約管理」及臺灣新竹地方檢察署檢察官進行「破解圖利與便民迷思」等3個專題報告，並安排綜合交流與談，展現推動行政透明的決心。

邱臣遠指出，過去市府部分公共工程因施工品質不佳及履約管理不當問題，衍生外界質疑受到民眾與媒體矚目，對政府形象與公共利益造成負面影響，然而「危機就是轉機」，市府藉由舉辦此次論壇，再次檢視新竹市公共工程從規劃、發包、履約管理到驗收各階段所面對的潛在廉政風險，同時在這些環節推動合法的便民措施。市府團隊除了上下一心堅守清廉行政外，更和承攬廠商攜手落實工程履約管理，共同為新竹市公共工程努力，落實市長高虹安提出的「宜居永續」願景，營造更美好、便民的安居科技城。

政風處強調，此次論壇邀請產官學界一同腦力激盪，藉由溝通交流平台提升工程品質與行政效率，並提出寶貴建議。工程倫理對工程品質有著深遠的影響，必須在每個環節中堅守清廉原則，才能確保公共工程如期如質完成，藉由這次論壇更深入了解各方在履約過程中所面臨的挑戰，以及行政機關如何在合法的範圍內協助廠商完成工程，讓產官學界及全民督工建立更緊密的合作關係，共同為新竹市施工品質把關，確保公共工程在施工透明、公正的原則下進行，建立廉潔誠信的社會共識。

工務處表示，透過此次論壇，各界專業人士與青年學子彼此的經驗分享與知識交流，能為新竹市的公共工程提出寶貴建議，為公共工程帶來新的啟示與動力，讓新竹市在未來的工程建設中，既能保持高度行政效率，更能確保所有工程落實廉潔誠信，共同推動城市的發展與進步。