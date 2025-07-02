竹塹三態子守護祭開跑　青春護水共創永續未來

▲114年度《水澢澢》竹塹三態子守護祭啟動儀式。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府號召高中職及大專院校學生共同投入守護水土資源的行列，今(2)日舉辦114年度《水澢澢》竹塹三態子守護祭啟動儀式，邀請青少年以創意行動關心環境，喚起更多人重視守護水環境的重要性，新竹市代理市長邱臣遠到場向學生們熱情喊話，邀請大家踴躍參與，用行動守護家園，共同爭奪總獎金15萬3,000元的榮耀，為城市永續發展注入青年力量。

邱臣遠表示，此次活動結合創意競賽與環境教育，鼓勵青年學子以多元形式發聲，展現護水新活力與青春能量，共規劃三大類型徵選，包含「三態子校園大使」招募、「三態子校園主播」徵選，以及「Water頌歌曲改編」競賽，形式多元、內容豐富，讓青年學子能依自身興趣與專長選擇參賽方式。市府也期望透過青少年熟悉的自媒體操作、影音創作與音樂改編等形式，讓護水議題更貼近生活、激發共鳴，進而將環境意識融入日常行動。

邱臣遠強調，竹市不僅是引領全球的科技重鎮，更致力於打造一座重視生態、永續與創意的城市。秉持市長高虹安「經濟發展與生態保育並不衝突」的理念，積極推動循環經濟，讓城市的成長能與環境共存共榮。此次活動不僅是一場創意競賽，更是一個鼓勵青年參與公共議題的平台，讓青年有機會展現才華、貢獻影響力，邀請所有對環境議題有熱情的青年朋友踴躍參與，一同守護水環境，實踐淨零綠生活，攜手打造永續、幸福、友善的城市。

環保局表示，今日開場表演的四位青少年以青春洋溢的演出為活動揭開序幕，他們也分享了參與的心得與對環境議題的關注，盼透過徵選活動與創意表達結合，引起同儕共鳴，有效提升參與度與關注度。其中，古雨瀅同學表示，透過此次啟動儀式，看見市府以創新方式推廣水環境議題，希望新世代能善用數位影響力，投入守護水環境的行動。邱泓維同學分享，參與排演的過程中，更深刻認識守護水質行動，希望激發更多青少年加入徵選。歌曲演出的林泱彤同學說，透過音樂詮釋一種溫柔而有力的護水方式。馮柏睿同學提到，旋律能激起共鳴，讓關注水環境的意識像漣漪般擴散，期待更多人為永續環境盡份心力。

環保局補充，三大徵選活動對象為高中職及大專院校學生，無論擅長社群經營、影音創作、舞台表達或音樂創作的青年朋友，都歡迎踴躍參與。更多活動詳情與報名資訊，請至官方網站 ( https://www.hsinchuwater2025.com )或QR-Code查詢。

【三大徵選活動說明】

●「三態子校園大使招募」

1.入選名額：5位。

2.報名資格：年齡滿15歲至23歲（含）且就讀新竹市高中職及大專院學生（含應屆畢業生）。

3.報名期間：7月2日至7月16日於活動官網報名。

4.徵選方式：錄製1分鐘宣傳影片（自由創作宣傳三態子校園主播徵選及Water頌歌曲改編競賽）。

5.獎金（勵）：入選者以自媒體協助宣傳「校園主播徵選」與「Water頌歌曲改編競賽」活動，完成宣傳任務可獲得獎金1萬5,000元。

●「三態子校園主播徵選」

1.入選名額：3組。

2.報名資格：年齡滿15歲至23歲（含）且就讀新竹市高中職及大專院學生（含應屆畢業生）；並設籍、曾就讀或居住於新竹市者。

3.報名期間：7月23日至8月6日於活動官網報名。

4.徵選方式：錄製3分鐘官方主播稿（可依環保局範例文字稿增加創意內容）或錄製三大主題擇一影片。

5.獎金（勵）：入選者將錄製廣播節目，完成後每組將獲得獎金6,000元，並有機會成為此次徵選活動頒獎典禮的主持人搭擋。

●「Water頌歌曲改編」競賽

1.入選名額：3組。

2.報名資格：年齡滿15歲至23歲(含)且就讀高中職及大專院學生(含應屆畢業生)；並設籍、曾就讀或居住於新竹市者。

3.報名期間：7月23日至8月25日於活動官網報名。

4.徵選方式：錄製3至5分鐘改編歌曲影片，並至活動官網報名，符合資格者擇日進行複賽選出得獎者。

5.獎金（勵）：獎項共計3個，金獎2萬5,000元、銀獎2萬元、創意獎1萬5,000元，並將在頒獎典禮演出，另獲選金獎者更可登上寰宇電台，接受專訪宣傳創作理念。