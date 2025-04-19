2025桃園埤塘國際論壇　中原大學：以在地文化連結全球永續對話

▲中原大學副校長洪穎怡(圖中)與各國專家學者齊聚論壇，共同聚焦水文化與永續城市發展。（圖／中原提供）

記者楊淑媛／桃園報導

迎接建校70週年，中原大學17日舉辦「2025桃園埤塘國際論壇」，並同步於4月16日至18日展出USR計畫成果。論壇聚焦「水利文化」、「生態城市」、「韌性治理」三大主題，邀請來自荷蘭、德國、美國、馬來西亞與臺灣的專家學者，展開跨國永續對話，共同探討水資源治理與城市未來發展的可能路徑。

中原大學長期以桃園在地的埤塘文化為核心，透過設計教育與跨領域協作，推動校園與社區共同參與，並提出「一埤塘、一學校、一社區」的永續策略。在論壇的「水利文化」主題中，來自荷蘭Delft University of Technology的Inge Bobbink副教授分享，她透過觀察日本村落「一水多用」的智慧生活，啟發學生重新理解水與生活的關係。

▲中原大學USR成果展。（圖／中原提供）

她強調：「最理想的設計，是我們把水借來用，再送回自然的循環中。」中原大學陳其澎教授則闡述桃園台地如何發展出結合自然條件的智慧埤塘系統，不僅為灌溉提供穩定水源，也與聚落與信仰密切相連，成為地方文化的重要載體。中原自2017年起將埤塘系統納入USR主軸，結合教學、研究與社會參與，打造具教育與永續雙重價值的實踐場域。

與談人包括桃園市水務局局長劉振宇、TIIWE（國際水利環境學院）教研組組長游進裕博士，以及中原大學劉為光副教授等專家，皆強調埤塘系統不僅具有生態與調蓄功能，更蘊含豐富的文化價值與教育潛能。透過妥善保存與創新轉化，埤塘有機會成為提升城市韌性與推動地方學習的重要資源。

在「生態城市」場次中，德國建築師 Joachim Eble 分享德國弗萊堡及東南亞的規劃經驗，強調永續城市的發展必須從都市密度、自然整合、公共空間與能源系統等多面向思考。樹德科技大學副教授李彥頤則以台南沙崙開發案為例，指出都市規劃需預見30年後的環境變化，並從小型生態單元與智慧系統出發，建構具彈性與前瞻性的城市架構。現場與談人也提出多項具體建議，包括：將私人埤塘納入都市補償與韌性評估機制、推動永續建材使用、擴大人行空間以強化氣候適應力，顯示地方治理與都市設計之間密不可分的關係。

「韌性治理」場次中，美國建築師David Waggonner以紐奧良重建經驗說明，城市不應將洪水視為排除目標，而是設計的一部分。透過結合綠地、地下水與空間調適策略，打造與水共生的韌性系統。他強調：「真正有效的治水，是融合自然、設計與政策的長期策略。」

桃園市都發局局長江南志指出，市府正將埤圳系統納入整體都市治理藍圖，並透過TOD開發模式納入公共建設資源。UCSI張集強副院長則以馬來西亞經驗提醒：「小型且具有參與性的行動，才是社會韌性的關鍵。」