國小畢業生想戀愛！買點數給網路男友就能約會　店員急阻詐

▲苗栗市1名國小剛畢業少女遇交友詐騙，要購買點數卡被熱心店員勸阻並報警成功阻詐。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

國中小學今（1日）起放暑假，苗栗市一名國小剛畢業的少女，疑似情竇初開遇到網路詐騙，誤信「男友」要送她禮物，跑到超商購買1萬多元的點數卡，幻想能跟「男友」約會吃飯。不過，超商店員機警報案，警方到場苦口婆心才勸阻，呼籲家長在長假期間，多留心子女的交友和生活動態。

全國各級學校今天開始放暑假了，青少年在暑假期間很容易受到誘惑、墮入犯罪陷阱，苗栗市1位國小剛畢業的少女，透過抖音軟體在網路社群交了「男友」，對方哄騙要送她禮物、請她吃飯，但要求先去超商購買點數卡。

據指出，少女懷抱浪漫情懷，帶著自己儲存在手機裡的1萬多元積蓄，第1次先到超商購買3000元的點數卡，把序號傳給對方後，詐團食髓知味，再誆稱要送昂貴禮物給她但不夠錢，要求她再繼續購買8000元點數卡，就可以碰面、送禮物並吃飯。

少女深信不疑、以為可以交到男朋友，6月29日上午在住家附近超商，要再購買點數卡時，因為金額對少女身份來說過於龐大，店員感覺異常，不斷追問用途、要求察看手機，旁邊熱心民眾也目睹積極勸說，接著報案由警方接手處理，幸好及時阻止少女再遭詐騙。