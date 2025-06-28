新北、南投「抹布包針孔」廁所偷拍600女　OAT淫魔50萬交保

▲黃姓男子涉嫌在當地小吃店廁所架設針孔，偷拍女子如廁畫面。示意圖，非當事人。（圖／pexels）



記者白珈陽／台中報導

台中地檢署偵破非法偷拍集團，查出南投黃姓男子涉嫌在當地小吃店廁所架設針孔，偷拍女子如廁畫面，2020年起至去年有236名女子受害；廖姓同夥也在新北中和公園女廁以手機偷拍涉案，超過400名女子受害。案經檢方起訴，黃、廖遭羈押至今，台中地院以2人與部分被害人和解，裁定分別以50萬元交保，檢方不服提出抗告後，也遭台中高分院駁回。

檢方調查，黃男（32歲）在網路社群Telegram成立「OAT」群組，交換、販售偷拍影像，黃從2020年起，陸續在南投的肉圓店、牛肉麵店廁所內，以抹布包住針孔攝影機方式，偷拍女子如廁畫面，至2024年檢警查獲，共有236名女子受害，其中包括16名未成年女子。

另名廖姓同夥（25歲）則從2022年起，在新北中和某公園女廁以手機偷拍女子，有419名女子受害，當中有4名未成年。全案檢方查扣手機、電腦、微型攝影機等犯罪工具，將2人聲押獲准，去年底移審台中地院，法院2度延長羈押。

2人近日提出交保，台中地院考量，黃、廖違反兒童及少年性剝削防制條例，均坦承犯行，雖尚有被害人未到案，但本案已辯論終結，且2人已與部分被害人和解並旅行，無羈押必要，命各以50萬元交保，限制出境、出海8個月。

檢方不服抗告，認為仍有被害人未到案，而依據查扣的電腦中有會員名冊及交易紀錄，顯示有共犯在逃，仍有串證、滅證，另黃、廖對於偷拍手法及蒐羅偷拍性影像技巧熟稔，有反覆實施可能，不能僅因與部分被害人達成和解，判斷其等無羈押之必要，請求撤銷原裁定，發回原審。

台中高分院審酌，2人全部認罪、積極與被害人達成調解，正面應對本案訴訟，未見有刻意延滯訴訟之情狀等情，而檢察官以尚有共犯在逃，及未清查所有被害人之前，認被告2人有串、滅證之虞，須羈押2人以利調查其他共犯，與羈押目的不符，原審裁定無違誤，予以駁回。