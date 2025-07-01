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紅包特大包！叔公除夕夜性侵13歲孫姪女　寒假結束向老師哭訴

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲二審今天（1日）考量小美與阿強已和解，改判7年4月。可上訴。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

南投縣男子阿強（化名）2023年除夕夜時，趁著年僅13歲的姪孫女小美（化名）睡覺時，將手伸進內衣褲並得逞，阿美事後哭著向導師求救，由導師報警才揭開阿強惡行。阿強辯稱，當時他是要把孩子抱起來，他才有地方睡覺，法官根據證人證詞及醫院鑑定報告，不予採信其辯詞，一審依對未滿14歲少女強制性交罪，處7年8月有期徒刑。二審今天（1日）考量雙方已和解，改判7年4月。全案還可上訴。

判決指出，阿強是小美的叔公，阿強於2023年1月間，在南投住處要回房間休息時，看到小美躺臥在床上竟起色慾，將手伸進小美內衣、內褲內，撫摸胸部及下體，小美醒覺拒絕後，阿強仍繼續撫摸，甚至指侵得逞。

小美在返校日時，主動找導師稱遭到性侵害，導師證稱，小美陳述經過時表情焦慮，隨後開始哭泣，小美在事件發生前，功課表現、同學相處、藝術方面都表現優良，但案後情緒狀況變得糟糕，在聯絡簿上寫下很多負面情緒，轉變非常明顯。

偵訊時小美指出，先前叔公對她很好，紅包比別人多、也會給禮物，但案發當晚她跟弟弟、妹妹在房間睡覺，突然感覺到有人摸她臀部，驚醒發現竟是叔公，叔公身上散發酒味，遭侵害過程中因感覺疼痛，她持續掙扎並說不要，但叔公仍然持續動作，當時她因不想吵醒弟弟、妹妹，也不敢告訴媽媽，直到寒假放完才跟導師說。

法院審理時，阿強否認犯行，辯稱當天他有喝酒，準備回房間睡覺，看見小美及弟弟妹妹都在睡覺，所以他把孩子抱起來挪到旁邊，他才有睡覺的位置。

南投地院審酌小美與叔公案發前關係良好，無陷害動機，根據導師證詞及醫院精神鑑定，均指出小美出現符合遭受重大心理壓力事件症狀，包括焦慮、憂鬱、煩躁等負面情緒，依對未滿14歲少女犯強制性交罪，判刑7年8月。

全案上訴台中高分院，二審今天以雙方達成和解，撤銷原判決，改判7年4月，仍可上訴。

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