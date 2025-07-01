彰化無人轎車滑進地下室衝百米撞牆　車主追到崩潰喊：完蛋了！

記者唐詠絮／彰化報導

彰化某社區26日發生一起超驚險停車意外，一段「無人車衝入停車場」的畫面在網路瘋傳。畫面中可以看到，一輛銀色轎車突然自己動起來，加速衝破柵欄，像玩命關頭一樣衝入地下室，後面車主拼命狂追百米，讓網友直呼「好危險」，專業技師提醒，停車時務必確認「P檔+手煞車」雙重保險，才能避免類似意外發生。

▲忘了拉手煞車，愛車衝進停車場，車主在後面狂追。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲忘了拉手煞車，愛車衝進停車場，車主在後面狂追。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

有網友將影片po上「社會事新聞影音」事發於26日，該名男住戶返家停車時，將愛車停在坡道上，沒想到才剛離開駕駛座，下車找管理員幫忙開柵欄，愛車就突然「自己跑掉」先撞柵欄，接著沿著坡道加速往下衝，車主見狀立即拔腿狂奔要去抓車，最後車「碰」一聲撞上地下室的牆面才停下來。車主趕到時看到愛車撞牆，當場傻眼大喊「完蛋了！」

▲停車場牆壁出現多道黑色擦痕。（圖／記者唐詠絮翻攝）

修車廠專業技師吳柏源看完影片，指出關鍵錯誤，可能是車主誤將檔位打在N檔（空檔），且未拉手煞車所致。他解釋「很多人停車只打P檔，以為這樣就安全，但其實P檔的鎖定機構仍可能因坡度或外力導致滑動。」正確做法應是「先打P檔，再拉手煞車」，雙重確認才能確保車輛靜止。

▲修車廠專業技師吳柏源說明。（圖／記者唐詠絮翻攝）

吳柏源進一步指出，該社區停車場入口為斜坡，若車輛處於N檔，加上手煞車未拉，只要稍有傾斜，就可能因重力加速下滑，尤其駕駛下車後重量減輕，更容易觸發滑動，提醒車主停車務必確認「雙保險」才是安全的作法。

▲專業技師吳柏源說明停車時務必打P檔並確實拉起手煞車。（圖／記者唐詠絮翻攝）