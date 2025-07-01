嘆司法正義別用人命換　陳佩琪突喊「該跳樓的是我」小草驚呼阻止

記者陳家祥／台北報導

前台北市副市長彭振聲捲入京華城容積率弊案，今（1日）上午準備開庭時，突接到妻子墜樓身亡的噩耗，彭當場情緒崩潰，哭喊聲傳遍北院。民眾黨下午號召百人聚集北院外，在柯文哲搭車還押北所後，柯妻陳佩琪也出面向支持者談話說，現在政府最想打垮的人是柯文哲，若今天要爭取司法公平正義，「該跳樓的應該是陳佩琪」。此發言引發現場小草震驚，立刻大喊「不要」、「該跳樓的是賴清德」。

▲陳佩琪到場向民眾黨支持者喊話，聲援柯文哲、彭振聲。（圖／記者林敬旻攝）

民眾黨支持者在下午3點左右陸續集結完畢，現場約有百名小草頂著35度高溫大太陽，聚集在愛國西路與博愛路交叉口一隅。在經過幾輪宣講後，副秘書長黃成峻一度作勢要率眾闖入禁制區，警方趕忙調派人力堵住出入口，並舉牌警告發起人黃成峻。隨後警方與支持者隔著阻材僵持，直到黃國昌出面講話後，才陸續回到集會申請區。

陳佩琪說，今天早上聽到這麼不幸的消息，她才知道原來司法的公平正義需要靠人命換出來。陳表示，民進黨政府最主要要抓、要打垮的人就是柯文哲跟民眾黨，「我早上聽到那個新聞，我唯一的感受，今天要爭取司法公平正義，今天該跳樓的是陳佩琪」。

陳佩琪該番言論引發現場支持者驚訝，紛紛高喊「不要」、「陳佩琪加油」、「要跳樓的是賴清德」等，幫陳佩琪加油打氣。陳接著說，他們只是要追求司法的公平正義，竟然這麼無辜的人、他的親人為了這個而犧牲生命。

陳佩琪提到，今天柯文哲在庭上說，如果大家10年之後再回過頭來看這種司法的迫害，台灣人作何感想？她表示，柯跟她說，司法的公正不是大家在家裡看電視去支持，要用行動來表示對司法不公的抗議。

「今天真的很感謝大家來這邊，支持我們司法公平正義審判。」陳佩琪說，希望這樣靠人命才能爭取到司法公正的事情，在台灣不要再發生了，今天很感謝大家在這地方。

陳佩琪說坦言，不知道這樣來來去去還要多久時間，還要經歷這種壓迫跟折磨多少時間，希望這些司法人員良心發現，以最公平公正的態度對待今天面臨的司法困境。

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