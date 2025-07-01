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一進法庭得知彭振聲喪妻　柯文哲震驚：抱歉，讓大家受苦了　

記者劉昌松／台北報導

台北地院1日繼續開庭審理柯文哲被控京華城貪污圖利案，原本預計勘驗台北市前副市長彭振聲偵訊錄音，但彭振聲突然得知妻子墜樓喪命，奔赴高雄處理後事，原規劃勘驗彭振聲接受檢察官偵訊錄音的程序被迫更改，在押的柯文哲下午發言表示，對彭妻輕生感到震驚，「因為我而讓大家受苦了」，柯妻陳佩琪聞言不時低頭拭淚。

▲▼柯文哲在矯正署人員護送下抵達台北醫院，準備進行手術。（圖／記者呂佳賢攝）

▲柯文哲對彭振聲妻子喪命消息表示，「我讓大家受苦了」。（資料照／記者呂佳賢攝）

由於彭妻噩耗傳來時，北院上午的庭訊尚未開始，提早報到的彭振聲當場潰堤，由律師與法警攙扶離庭，從看守所被借提出庭的柯文哲稍後才進入法庭，2人並沒有機會見面，程序進行到下午接近尾聲，柯文哲才有機會表示意見。

柯文哲表示，「踏進法庭時，律師告訴我彭副(彭振聲)的太太跳樓輕生，實在令我震驚，我讀過彭振聲筆錄逐字稿，實在不曉得他認罪是違反哪一條法，哪個作為違法，發生這種事，後續調查要很久」。

柯文哲除批評檢察官起訴京華城案的證據不堪一擊，顯示檢方把人關起來再找證據，甚至開始威脅證人外，也提到過去台北市府團隊，柯文哲說：「我不是在為自己而戰，是在為之前市府團隊而戰，我們在市政上勇於大破大立，最重的是，我們清清白白，結果遭到追殺。」

柯文哲最後提到市府團隊及其家人，「大家受到的心理壓力，大家辛苦了」，「也再次對團隊及其家人感到非常抱歉，因為我而讓大家受苦了，只能呼籲司法改革不能只是紙上談兵，對民主的維護也不能只是家中看電視，我在風暴中只能為自己、團隊作戰，也麻煩在外面的大家，我會繼續努力的。」

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