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朱亞虎認罪偵訊內容曝！檢讚「佩服你是第一個」　柯文哲說話了

▲▼鼎越372億標下土地　朱亞虎100萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲北檢起訴指朱亞虎已坦承幫沈慶京行賄210萬給柯文哲所屬的民眾黨。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城貪污案，原定1日勘驗台北市前副市長彭振聲的偵訊錄音，但因彭妻驟逝，法官臨時變更審理計畫，提前勘驗同案被告朱亞虎接受偵訊時的光碟，辯護律師團質疑，朱亞虎是在檢察官的言語威脅、利誘下坦承行賄210萬元，檢方認為錄音顯示並無不正訊問，但柯文哲直指：「不知道朱亞虎在認什麼罪」。

民眾黨立委黃國昌日前在立院質詢法務部長鄭銘謙時，播放了1段音檔，內容疑似女檢察官偵訊朱亞虎，雖然黃國昌聲稱音檔只是不正訊問的「示範帶」，仍引發爭議，北檢接獲民眾告發，已經分他字案調查是否有偽造文書等違法情節。

為了釐清朱亞虎接受偵訊過程是否違法，北院早已根據京華城案律師聲請，排定勘驗朱亞虎在2024年9月、10月間的偵訊錄音，根據勘驗內容，女檢察官告訴朱亞虎，如果構成違背職務行賄罪共犯，刑度1年到7年，偵查中自白的話可以減一半，完全可以有緩刑機會。

▲▼ 台北地院審理京華城案提訊柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲聽完偵訊錄音後表示，不知道朱亞虎在認什麼罪。（資料照／記者李毓康攝）

女檢並對朱亞虎說：「你之前會覺得我很兇，是因為你沒有說實話…」朱亞虎此時插話：「妳從來沒有兇」，女檢繼續說：「我講話比較大聲，後來你有老實說，也想讓你順順回家，但是取決於是不是坦白」。

偵訊錄音中，女檢多次向朱亞虎確認威京集團7名員工捐款民眾黨210萬元的原因，是為了「謝謝」已取得的容積率，還是想爭取再增加容積率的「前金」，並說明朱亞虎在律師解說後表示：「我願意認罪了」，女檢再說：「你是本案第一個認罪的人，我敬佩你，我問的問題都很客觀的」，朱亞虎回：「是，非常客觀」。

辯護律師團在勘驗後指出，這段偵訊錄音是「典型的押人取供」，筆錄多數內容都是出自檢察官之口，企圖誘導朱亞虎扯上柯文哲，另外，朱亞虎的律師像是檢察官助手，不可思議，而朱亞虎則是為求交保，配合檢察官演戲陳述。

到庭的公訴檢察官則表示，偵查檢察官告知被告罪名與減刑條件，律師幫忙釐清案情，從連續完整的錄音顯示，檢察官並沒有不正訊問，連兇都沒有兇。全案將在3日傳喚前都發局長黃景茂、市議員應曉為助理吳順民作證。

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