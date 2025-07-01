彭振聲妻顧中風婆婆40年未喊累　「睡前念幾句」最後早餐成永別

▲彭振聲與愛妻結縭逾40年，夫妻倆感情十分深厚。（資料照／記者許宥孺攝）



記者黃宥寧、柯振中／台北報導

台北市前副市長彭振聲的妻子1日輕生身亡，彭1日準備出庭前接獲噩耗，頓時情緒崩潰，趕回高雄奔喪。事實上，彭振聲與妻子結縭超過40年，期間彭妻不離不棄，照顧中風的彭母，如今傳出噩耗，令人感到心碎。

彭振聲為了京華城案，特地在台北租屋一年，在打官司的期間，彭妻也常北上相陪，可見夫妻倆感情相當深厚。

據了解，彭振聲與妻子結縭超過40年，由於彭母中風，彭妻年輕時就擔負起照顧的重任，一顧就是42年，期間從未喊過累，所有苦都吞下來。

▲彭振聲與愛妻結縭逾40年，夫妻倆感情十分深厚。（資料照／記者黃宥寧攝）



自從彭振聲被收押後，彭母改由彭振聲的弟弟照顧，原先他以為妻子能夠喘口氣，沒想到官司壓力接踵而來，彭妻也因此變得憂鬱，「最主要是，我們也沒有做什麼壞事。」

彭妻原打算1日陪同出庭，不過彭振聲6月30日情緒低落，睡前稍微念了幾句。1日清早起床時，彭振聲發現妻子不在身邊，桌上還擺著一份妻子準備好的早餐，沒想到竟是最後一次吃到。

一早聽見妻子身亡的噩耗，彭振聲不禁崩潰，在法庭外吶喊「檢察官的良心在哪裡啊」、「為什麼會這樣子啦」、「為什麼我生在這個國家啦」。對於睡前的碎念，彭振聲也懊惱稱「我真的很後悔」。

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