雲林驚傳命案！老么被反鎖房間　認「忍無可忍」爆走砍殺二哥

▲雲林一名弟弟持菜刀砍殺胞兄，法院裁准羈押。（圖／民眾提供）

記者白珈陽、黃資真／雲林報導

雲林縣虎尾鎮日前驚傳命案！林姓兄弟倆住在一起，60歲弟弟因不滿被69歲哥哥反鎖在房間內，竟持菜刀砍殺哥哥，警消到場時人已明顯死亡，弟弟也坦承「忍無可忍」犯案，檢方後續向法院聲請羈押獲准。

初步了解，林姓一家共5兄弟，死者老二、老么與老二的女兒住在一起，死者領有聽力障礙手冊，老么也是身心障礙者。平時兄弟倆感情不睦，據鄰居透露，平常就經常聽到吵架聲，兩人還曾經將對方告上法院。

本案發生在27日上午9時許，林嫌與哥哥一起住在虎尾鎮的民宅內，當時疑似欲遭哥哥反鎖在房間內，竟爆走持房間內的菜刀砍殺對方，當時老四正好回家探望手足，見狀曾一度制止，仍無法阻止失控的弟弟。警消到場時，哥哥倒在走廊上，身中多刀明顯身亡，最深一刀深及頸部，林嫌當場也坦承犯案，稱「實在忍無可忍」。

案發後虎尾分局通知鑑識小組到場勘查採證，並於27日下午向雲林地檢署進行報驗，本署外勤檢察官柯木聯接獲後，立即前往相驗，詳細死因仍有待進一步調查釐清。

林男移送地檢署複訊後，檢方認為林嫌涉有刑法第271條第1項之殺人罪嫌，犯罪嫌疑重大，且所犯為5年以上有期徒刑之重罪，有相當理認有逃亡之虞，向雲林地院聲請羈押，並於28日裁定羈押獲准。

本案屬於國民法官案件，後續將由國民法官專組團隊協同偵辦本案，確保案件於審理時之完整性。雲林檢察署檢察長黃智勇獲悉前開案件後，已商請財團法人犯罪被害人保護協會臺灣雲林分會，啟動關懷機制，主動對被害人家屬提供必要之法律及心理協助，以維護犯罪被害人家屬之權益。