　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林舉辦家庭暴力防治活動　張麗善：攜手反暴力、你我不缺席

▲雲林縣政府與雲萱基金會攜手舉辦「擁抱好情緒、一起野放趣」家庭暴力防治活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣政府與雲萱基金會攜手舉辦「擁抱好情緒、一起野放趣」家庭暴力防治活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府與雲萱基金會運用雲林縣公益彩券盈餘分配款經費及衛生福利部補助經費，於斗六市膨鼠森林公園舉辦「擁抱好情緒、一起野放趣」家庭暴力防治活動。縣長張麗善與來賓一起宣誓「攜手反暴力，你我不缺席」，建立溫暖強韌社會安全網。共同倡導「攜手反暴力、暴力零容忍」理念。

縣長張麗善表示，雲林縣去年家暴通報案件比前年成長300多件，主要是社會對家暴防治、通報觀念愈來愈普及，受害者也了解並願意向外界尋求保護管道。縣府積極建立包括社區安全守護站、推動性別暴力社區服務計畫等，撐起社會安全網，接住家暴受害者，提供專業協助與服務。

▲雲林縣政府與雲萱基金會攜手舉辦「擁抱好情緒、一起野放趣」家庭暴力防治活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲此次家庭暴力防治宣導活動以認識情緒及溝通技巧為主題，搭配野餐的方式，讓參與的家庭能在輕鬆的活動過程中，汲取家暴防治的理念。（圖／記者游瓊華翻攝）
 
目前全縣已建立1204個「社區安全守護站」，遍及全縣20個鄉鎮市、392個村里。今年衛生福利部補助辦理「雲林縣114年性別暴力防治社區服務計畫」，在麥寮鄉、莿桐鄉、斗南鎮、林內鄉、古坑鄉、虎尾鎮、大埤鄉、斗六市、西螺鎮、口湖鄉等10個鄉鎮市、50個實作社區共同參與推動，建立全面社區安全保護網。
 
張麗善指出，衛福部今年公布「113年度中央對直轄市與縣(市)政府執行社會福利績效實地考核」結果，雲林縣榮獲卓越獎與優等獎佳績，另麥寮鄉三盛社區發展協會、古坑鄉古坑社區發展協會及林內鄉林中社區發展協會參加紫絲帶社區初級預防認證，三個社區皆通過「一朵紫絲帶」認證，展現縣府推動家庭暴力防治實質成效。

雲萱基金會董事長黃凱稜表示，此次家庭暴力防治宣導活動以認識情緒及溝通技巧為主題，搭配野餐的方式，讓參與的家庭能在輕鬆的活動過程中，汲取家暴防治的理念。由「玩劇堡親子戲劇學院」的王益鵬院長以故事繪本，帶領大小朋友認識情緒、練習好好說話，讓大家在玩樂中學習，一起打造溫暖又平安的家庭。

社會處長林文志表示，1998年制定推動家庭暴力防治法，對於家庭成員、親密關係伴侶及未成年子女，提供了相當周全的法律保障，家暴並不只是家務事，而是整個社會的事情，及時發現家暴問題，透過社會安全網各網絡單位的緊密合作，接住每個在受暴環境的人們，也期待透過家暴防治活動，讓大眾能夠重視家暴議題，達成無暴家園的理念。

▲雲林縣政府與雲萱基金會攜手舉辦「擁抱好情緒、一起野放趣」家庭暴力防治活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲此次家庭暴力防治宣導活動以認識情緒及溝通技巧為主題，搭配野餐的方式，讓參與的家庭能在輕鬆的活動過程中，汲取家暴防治的理念。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
382 1 9137 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
黃石公園觀光！女意外拍到野牛墜「89度高溫泉」　鏡頭前活活煮
一家5兄弟！老么突爆走砍死老二
快訊／黑貓女員工正面曝！　2刀殘殺男同事
王浩一開車外出猝逝　有8症狀「快停車求救」
快訊／日本外海又地震！10天搖650次　最大震度4
弟弟遭判刑3年10月　郭書瑤：辛苦大家了
黑貓現場曝！36歲女壓地刺2刀　男同事頸、胸噴血亡
「後宮」、「夜色」女主播狂撩　老司機斗內6.4億

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全國232個社區中脫穎而出　吉安太魯閣族發展協會獲特優獎

整合資源助藥癮者復歸社會　更保南投分會獲反毒有功人士團體獎

雲林舉辦家庭暴力防治活動　張麗善：攜手反暴力、你我不缺席

集集鐵道音樂會天籟迴盪車埕隧道　美猴王古典樂聲中登台偷月

桃園八德區忠勇街排水改善工程　歷時兩年半克服三大挑戰7/18完工

台塩海洋鹼性離子水夏日大回饋！　抽黃金、電競、iPhone16 Pro

「挺學忠．不同意罷免」總部虎尾成立　地方齊聲力挺丁學忠

桃園單身聯誼掀熱潮　從臉書票選到現場心動促成11對佳偶

全國城隍聯誼大會師7/3-5草屯惠德宮登場　3千人共享文化嘉年華

國道1號麻豆段晚間驚傳8車連環追撞！　6人受傷送醫

張清芳催歌王：走快一點　呂士軒小跑步上台

李玖哲自信不用提詞機　下秒糗改口：還是要啦＞＜

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

Energy摘金！坤達險缺席　Toro認：本來氣他不能來

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

【代罪羔羊...】被冒用身分證租車犯罪 苦主無奈炭：人生從此失控

小S愛女Lily辦畫展「半夜想大S爆哭」　許老三現身力挺！暴風抽高成少女

【鍋鏟留下咖哩痕跡怎麼辦？】曬太陽30mins輕鬆去漬！

頭髮太乾被誤認成鳥巢　友笑：是韓國太乾了XD

【超羨慕】李珠珢主動討抱抱+摸鼻殺 富藍奇直接斷線石化XD

全國232個社區中脫穎而出　吉安太魯閣族發展協會獲特優獎

整合資源助藥癮者復歸社會　更保南投分會獲反毒有功人士團體獎

雲林舉辦家庭暴力防治活動　張麗善：攜手反暴力、你我不缺席

集集鐵道音樂會天籟迴盪車埕隧道　美猴王古典樂聲中登台偷月

桃園八德區忠勇街排水改善工程　歷時兩年半克服三大挑戰7/18完工

台塩海洋鹼性離子水夏日大回饋！　抽黃金、電競、iPhone16 Pro

「挺學忠．不同意罷免」總部虎尾成立　地方齊聲力挺丁學忠

桃園單身聯誼掀熱潮　從臉書票選到現場心動促成11對佳偶

全國城隍聯誼大會師7/3-5草屯惠德宮登場　3千人共享文化嘉年華

國道1號麻豆段晚間驚傳8車連環追撞！　6人受傷送醫

張員瑛點名西瓜烏龍賣破萬杯！珍煮丹「小玉西瓜系列」新上市

等紅燈越線遭警攔查　花蓮男主動交出喪屍煙彈

大都會「15戰吞12敗」低潮難止　林多召開「球員限定」會議

寶佳大軍祭「破壞價」　機捷特區新案行情打85折求生

國有山坡地赫見喵喵製毒廠！3人被逮　檢警再揪出金主、房東　

獨家／美女主播Line帳號遭駭　詐騙集團勒索12萬贖回還冒名性交易

金曲樂團宇宙人擺地攤、借錢拍片　吐「愚世代」真實心聲！

生完孩想回職場！尪和婆婆「要她全職在家」：1次給1000就夠花

藍白轟賴清德談憲政　綠遺憾轉移焦點：也想聽盧秀燕史觀高見

《英雄聯盟》G2擊退越南GAM晉級　生死局Caps大絕終結比賽

李玖哲自信不用提詞機　下秒糗改口：還是要啦＞＜

地方熱門新聞

日台專家直播　拆解龍樹諒地震預言

即／高雄廟會濺血　2人中刀、1人爆頭

快訊／台南科技廠房起火　藏氰化物、王水

新住民同樂會多元文化美食展熱鬧登場異國料理、才藝接力上陣

台南×仙台20週年黃偉哲赴日參與締盟紀念儀式贈蘭花深化情誼

興濟宮乞虎活動圓滿落幕七連杯小一童成最強虎緣王

桃園捷運綠線6/30擴大招募73個職缺

雲林推「濁水溪堤南側聯絡道」　強化四鄉鎮產業動脈

國道1號麻豆段晚間驚傳8車連環追撞6人受傷送醫

澎湖生蠔老闆曝未來動向　自知「個性X掰」

斗南小東休閒娛樂中心工程拚2026完工

台塩海洋鹼性離子水夏日大回饋！抽黃金、電競、iPhone16 Pro

福容桃園慶18載　身分證有1、8住房享半價

「挺學忠．不同意罷免」總部虎尾成立

更多熱門

相關新聞

台中年輕夫婦吵架　妻拿剪刀刺傷夫耳朵

台中年輕夫婦吵架　妻拿剪刀刺傷夫耳朵

台中市西屯區一對年輕夫妻昨天（28日）清晨發生爭執，妻子疑情緒失控，持剪刀劃傷丈夫耳朵，警方獲報前往處理，不過雙方都不願提告，警方仍依規定製作筆錄，並通報社會局進行家庭暴力預防關懷介入。

斗南小東休閒娛樂中心工程拚2026完工

斗南小東休閒娛樂中心工程拚2026完工

雲林地層下陷面積降至226.4平方公里

雲林地層下陷面積降至226.4平方公里

雲科大攜手雲林縣府強化碳盤查力道

雲科大攜手雲林縣府強化碳盤查力道

雲林溪景觀工程獲2025全球卓越建設金獎

雲林溪景觀工程獲2025全球卓越建設金獎

關鍵字：

家庭暴力雲林縣政府社區安全張麗善暴力零容忍

讀者迴響

熱門新聞

胰臟癌末期「準備辦後事」　他靠三招殺光癌細胞

YTR小象道歉了！　認「情緒控管沒做好」：真心向大家道歉

記憶變差有救了！每天按摩這處5分鐘就有用

鄧佳華戀愛了　交往2個月！女友身分曝光

5天前媽媽辭世！金鐘主持人王浩一驟逝

汽車隔熱紙透光率「前擋70%、前側窗40%」　明年新車強制納管

台灣女客越南旅遊　吃完早餐送醫不治

劉品言頂5個月孕肚燦笑現身　老公連晨翔專車接送愛妻

館長直播喊：台灣人性命由大陸14億同胞決定

雨天開日行燈挨罰1千2！他收罰單才知規定

八仙塵爆滿10年「男星被逼換假逃死劫」！

伊朗宗教領袖下令追殺川普！極刑內容曝

即／林口黑貓宅急便爆命案！1男「遭女同事猛刺1刀」亡

快訊／2刀殘殺男同事！黑貓宅急便女員工正面曝

日本UNIQLO被外籍客偷怕了：全面提告

更多

最夯影音

更多

張清芳催歌王：走快一點　呂士軒小跑步上台

李玖哲自信不用提詞機　下秒糗改口：還是要啦＞＜

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

Energy摘金！坤達險缺席　Toro認：本來氣他不能來

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面