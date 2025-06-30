雲林舉辦家庭暴力防治活動　張麗善：攜手反暴力、你我不缺席

▲雲林縣政府與雲萱基金會攜手舉辦「擁抱好情緒、一起野放趣」家庭暴力防治活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府與雲萱基金會運用雲林縣公益彩券盈餘分配款經費及衛生福利部補助經費，於斗六市膨鼠森林公園舉辦「擁抱好情緒、一起野放趣」家庭暴力防治活動。縣長張麗善與來賓一起宣誓「攜手反暴力，你我不缺席」，建立溫暖強韌社會安全網。共同倡導「攜手反暴力、暴力零容忍」理念。

縣長張麗善表示，雲林縣去年家暴通報案件比前年成長300多件，主要是社會對家暴防治、通報觀念愈來愈普及，受害者也了解並願意向外界尋求保護管道。縣府積極建立包括社區安全守護站、推動性別暴力社區服務計畫等，撐起社會安全網，接住家暴受害者，提供專業協助與服務。

▲此次家庭暴力防治宣導活動以認識情緒及溝通技巧為主題，搭配野餐的方式，讓參與的家庭能在輕鬆的活動過程中，汲取家暴防治的理念。（圖／記者游瓊華翻攝）



目前全縣已建立1204個「社區安全守護站」，遍及全縣20個鄉鎮市、392個村里。今年衛生福利部補助辦理「雲林縣114年性別暴力防治社區服務計畫」，在麥寮鄉、莿桐鄉、斗南鎮、林內鄉、古坑鄉、虎尾鎮、大埤鄉、斗六市、西螺鎮、口湖鄉等10個鄉鎮市、50個實作社區共同參與推動，建立全面社區安全保護網。



張麗善指出，衛福部今年公布「113年度中央對直轄市與縣(市)政府執行社會福利績效實地考核」結果，雲林縣榮獲卓越獎與優等獎佳績，另麥寮鄉三盛社區發展協會、古坑鄉古坑社區發展協會及林內鄉林中社區發展協會參加紫絲帶社區初級預防認證，三個社區皆通過「一朵紫絲帶」認證，展現縣府推動家庭暴力防治實質成效。

雲萱基金會董事長黃凱稜表示，此次家庭暴力防治宣導活動以認識情緒及溝通技巧為主題，搭配野餐的方式，讓參與的家庭能在輕鬆的活動過程中，汲取家暴防治的理念。由「玩劇堡親子戲劇學院」的王益鵬院長以故事繪本，帶領大小朋友認識情緒、練習好好說話，讓大家在玩樂中學習，一起打造溫暖又平安的家庭。

社會處長林文志表示，1998年制定推動家庭暴力防治法，對於家庭成員、親密關係伴侶及未成年子女，提供了相當周全的法律保障，家暴並不只是家務事，而是整個社會的事情，及時發現家暴問題，透過社會安全網各網絡單位的緊密合作，接住每個在受暴環境的人們，也期待透過家暴防治活動，讓大眾能夠重視家暴議題，達成無暴家園的理念。

▲此次家庭暴力防治宣導活動以認識情緒及溝通技巧為主題，搭配野餐的方式，讓參與的家庭能在輕鬆的活動過程中，汲取家暴防治的理念。（圖／記者游瓊華翻攝）