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新鮮人職缺銳減1/3！　英報告曝「ChatGPT」是原因

▲▼工作面試,面試,求職。（圖／CFP）

▲英國報告發現，AI衝擊就業市場。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

英國求職網站Adzuna一份研究報告發現，自從ChatGPT於2022年11月問世以來，該國實習、學徒、新鮮人職缺，以及無學歷要求的初階工作銳減32%。

該報告指出，隨著企業紛紛加大利用人工智慧（AI）提高效率、縮減員工規模，上述「入門級」職缺銳減。這些工作如今在英國就業市場的占比約為25%，低於2022年的28.9%。

此前，英國另一個求職網站Indeed也發布報告指出，大學畢業生正面臨2018年以來最嚴峻的就業市場。與去年同期相比，今年6月中旬招聘應屆畢業生的職缺數量下降33%。

與此同時，市值610億美元、美國AI新創公司Anthropic的聯合創辦人兼首席執行長阿莫迪（Dario Amodei）警告，AI可能在未來5年消滅一半的入門級辦公室職缺，把失業率推高到10%至20%。

▲▼ChatGPT,AI,人工智慧。（圖／路透）

▲ChatGPT於2022年11月問世以來，大幅改變當今社會。（圖／路透）

AI究竟會創造或者摧毀人類工作，仍是一個爭議問題，但大公司顯然日益加大仰賴AI完成曾經只有人類可以勝任的工作。

電子支付公司Klarna表示，其AI助理如今已經能夠應對2/3的客服問題。美國科技公司IBM也表示，該公司利用AI承擔數百名人力資源（HR）員工的工作，儘管也因此聘請了更多程式設計師與銷售人員。

國際貨幣基金（IMF）估計，在美國和英國等發達經濟體，60%職缺受到AI影響，其中一半是負面影響。但非營利組織「東尼布萊爾全球變革研究院」（Tony Blair Institute）表示，AI創造的新工作，可以緩解私人企業潛在的工作損失。

資誠聯合會計師事務所（PwC）最近一份報告發現，擁有AI技能的員工薪水，比缺乏這項知識的員工高出56%，此數字前一年僅約25%。英國創新科技大臣凱爾（Peter Kyle）6月也表示，勞工與企業應該現在採取行動掌握AI，否則可能會被淘汰。

 
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