吐噶喇列島「10天狂震684次」　日本氣象廳示警

▲6月30日傍晚6時33分，鹿兒島縣十島村的惡石島發生芮氏規模5.1、震源深度約30公里的地震。（圖／翻攝日本氣象廳）

記者吳美依／綜合報導

日本鹿兒島吐噶喇群島（トカラ列島）外海近期地震頻繁，過去10天已經測得684次震度1以上地震，6月30日更發生震度5弱地震。氣象廳表示，由於地震活動依然非常活躍，近期應該提高警覺，防範類似等級的地震再次發生。

綜合日媒報導，6月21日至6月30日晚間9時，鹿兒島吐噶喇群島外海累計測得684次有感地震。

日本氣象廳、鹿兒島地方氣象台數據顯示，6月30日傍晚6時33分，鹿兒島縣十島村的惡石島發生芮氏規模5.1、震源深度約30公里的地震，震度5弱並且強烈搖晃。

不過，截至當晚10時，島上一共43戶、89名居民，暫無通報人員傷亡或建物損毀。這是惡石島自2021年12月9日以來，再度觀測到震度5弱以上的地震。

鹿兒島地方氣象台6月30日晚間召開臨時記者會表示，當地過去也曾多次發生「地震活躍與暫時平息交替出現的情況」，呼籲大家保持警惕，因為在不久的將來，仍可能會發生震度5弱等級的地震。

日本氣象廳則指出，這是一起發生在陸地板塊內部的「正斷層型」地震，張力軸呈「西北－東南」方向，上盤斷層向下滑動，雖不會引發海嘯，但仍應留意落石或山崩等災害。由於目前依然地震頻繁，未來一段時間內仍可能出現震度5弱等級的地震，民眾應提高警覺。

此外，鹿兒島縣與十島村皆已成立災害警戒本部，中央政府也在首相官邸設置情報聯絡室，加強災情掌握與應對。