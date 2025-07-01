義大利「40年最強震」深度僅5km　市中心民眾嚇逃街上

▲那不勒斯地震震感強烈。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

義大利那不勒斯（Naples）與坎皮佛萊格瑞（Campi Flegrei）6月30日發生當地40年最強烈地震，規模4.6，震源深度僅5公里，且後續餘震不斷。這起地震引發居民恐慌，那不勒斯市中心震感強烈，許多當地人湧上街頭。

The Local Italy報導，義大利國家地球物理與火山學研究中心（INGV）測得數據顯示，這起規模4.6地震發生在當地30日下午12時47分，震央位在那不勒斯以西的巴科利（Bacoli）。

那不勒斯市中心震感強烈，許多人湧上街頭。當地居民稱，這場地震很大，非常可怕，持續時間也長，「我感覺地震就發生在我家正下方」。另據社群媒體流傳的影片，巴科利附近小島Punta Pennata震後有巨大岩石崩落。

Tornano a tremare i Campi Flegrei. Una scossa di intensità 4.6, la più forte da 40 anni. Ritardi nella circolazione ferroviaria, ma nessun danno pic.twitter.com/Yh1UeiRhho — Tg3 (@Tg3web) June 30, 2025

地震發生後，那不勒斯及其周邊地區的火車服務暫停，義大利國鐵Trenitalia警告，高鐵及區域鐵路服務等可能出現120分鐘的延誤或是取消。那不勒斯多間學校疏散。

這是坎皮佛萊格瑞地區40年來最劇烈的地震，相關人員在地震發生後進行初步檢查，基礎設施並未受損，且並未傳出人員傷亡消息。

INGV維蘇威火山天文台台長Mauro Antonio Di Vito表示，有鑑於數周之前發生過地震，如今再度地牛翻身並不意外，即使經歷數周地震沉寂，岩層仍可能累積壓力然後釋放能量，「我們無法預測地震，但現階段並無任何跡象表明會出現最糟情況，正確溝通至關重要，切勿煽動恐慌」。

坎皮佛萊格瑞近幾個月以來發生多起地震。5月13日，當地發生規模4.4地震，3月也有同樣規模的地震發生。

▼ 圖為義大利5月13日發生地震。（圖／達志影像／美聯社）