36.3萬公務員擬新增3天「身心調適假」　草案已送考試院審查

▲考試院。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

教育部從去年8月起全面推動高中職學生身心調適假，學生每學期可請3天身心調適假，總統賴清德去年底召開第二次健康台灣推動委員會會議時，也要求研議增列公務人員「身心調適假」。據了解，銓敘部近日已完成「公務人員請假規則修正草案」，增訂身心調適假，每年可請3日，納入現行支薪7日事假中，不須檢附證明，可以小時計算，機關不可拒絕，也不得影響考績。草案已送到考試院，尚在內部審查程序中。如順利通過，全國約36.3萬名公務員受惠。

去年勞動部公務員遭到霸凌案件備受各界矚目，府院為此擬研議增列公務人員「身心調適假」；而高中職學生「身心調適假」去年8月起全面上路，學生每學期可請3天。賴清德3月時曾表示，「身心調適假」已經在大專及高中全面上路，公務人員也規劃增加「身心調適假」，政府也正在推動「全民心理健康韌性計畫」，6年約有50幾億元預算，建構更完善普及的心理健康支持系統。

據了解，銓敘部近日已完成「公務人員請假規則修正草案」，增訂身心調適假，讓公務人員可即時請假調整身心狀況，每年可請3日，納入現行支薪7日事假中，不須檢附證明，可以小時計算，機關不可拒絕，也不得影響考績。

對於相關提案，考試院證實，銓敘部已將草案送到本院審查，尚在內部審查程序中。

