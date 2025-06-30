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泌尿微創權威吳俊德接基隆長庚院長　孫啟欽升副院長添眼科戰力

▲泌尿微創權威吳俊德接基隆長庚院長。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆長庚院長交接！泌尿微創權威吳俊德接基隆長庚院長。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆長庚紀念醫院今（30日）舉行新、舊任院長交接典禮，原任院長賴旗俊轉任新北市立土城醫院院長，新任院長一職由林口長庚副院長吳俊德接任，監交人長庚決策委員會程文俊主委期許兩位新任院長，持續推動各項院務並且創新發展，帶領團隊為病患開創最大的福祉。今日也特別宣布眼科孫啟欽醫師出任基隆長庚第三位副院長，三位皆為國內醫學領域卓越人才，展現長庚醫療體系穩健傳承與持續創新決心。

賴旗俊院長為國內知名視網膜專家，曾任林口長庚副院長、亞太玻璃體視網膜醫學會（APVRS）會長，自2020年7月接掌基隆長庚，憑藉深厚的臨床實力與行政歷練，五年任內持續推動醫療品質提升、永續經營與社區整合照護，更在疫情期間帶領基隆長庚團隊致力守護大基隆地區民眾健康廣受地方肯定。他任內積極拓展國際醫療、推動癌症防治、慢性病整合及智慧醫療專案，提升基隆醫療急重症醫療能量與能見度，並促進在地居民健康。

▲基隆長庚院長交接！吳俊德接棒領航 賴旗俊轉任土城醫院。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲圖左起：新北市立土城醫院新任院長賴旗俊院長、長庚醫療法人決策委員會程文俊主委、基隆長庚紀念醫院新任院長吳俊德院長。

基隆長庚新任院長吳俊德，專長於泌尿腫瘤及微創手術，是國內首位完成腹腔鏡活體腎臟摘取手術與單孔達文西前列腺癌根除術的醫師，歷任林口與基隆長庚副院長，長年參與醫療品質推動與數位醫療轉型，具備堅強的醫學研究與教學背景，並曾率團與國際醫療機器人大廠簽署多項合作備忘錄（MOU），推動達文西手術訓練中心與單孔手術技術臨床實驗，展現領導未來高階精準醫療的前瞻眼光。他任內亦建構七大醫療照護面板，且推動手術、麻醉、檢查、處置、自費等各類同意書線上簽署，達全面無紙化目標。

新任副院長孫啟欽教授則為國內知名眼科學者，現任長庚大學醫學院教授，學術與研究表現卓越，具深厚的學術涵養與行政歷練，亦曾任中華民國眼科醫學會多項委員會要職，學術論文數量與品質齊驅，研究主題橫跨角膜再生、乾眼症治療與眼表疾病機轉，為本院醫研教學發展帶來新動能。

吳俊德院長表示，未來將持續秉持「以病人為中心」的核心價值，結合基隆團隊的臨床經驗、學術能量與科技思維，引領團隊深化在地健康促進與落實分級醫療在地公會合作，致力打造兼具溫度與科技的醫療照護環境，持續為提升社區健康福祉與推動高品質醫療努力邁進，將基隆長庚打造成基隆港燈塔，照亮大基隆地區每一處角落。

▲基隆長庚院長交接！吳俊德接棒領航 賴旗俊轉任土城醫院。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲賴旗俊院長和吳俊德院長與護理團隊合影，交接齊心團隊再出發。

▲基隆長庚院長交接！吳俊德接棒領航 賴旗俊轉任土城醫院。（圖／記者郭世賢翻攝）

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