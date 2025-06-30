LINE「免費超美字體」！手機、電腦版步驟一次看

▲LINE新字體超美。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

LINE今年驚喜推出「芫荽」新字體，相比預設的字體，芫荽字型溫潤、線條易讀，更補充台客語用字、原住民族語羅馬拼音，讓用戶對話更有台灣味，可說是一款適合學齡教育使用的字體。《ETtoday新聞雲》也整理手機、電腦版更換教學，超簡單步驟一次看。

事實上，「芫荽」字體是字嗨發起人But Ko基於Fontworks Klee One改作，傳統的Klee（クレー）原本內建於macOS，字型兼具楷體，又類似仿宋整齊端正，因此具易讀性，加上溫暖外形，深受中文使用者愛用。

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也因為Fontworks是日本字型，導致中文輸入有一定程度的缺字，所幸在2020年底，Fontworks以開源授權釋出了Klee One字型，回到上面提到的，芫荽字體就是由Klee One衍生的開源繁體中文字型。

▲可更換「芫荽」字體。（圖／翻攝LINE部落格）



LINE官方部落格表示，「芫荽」字型的誕生，是為了提升繁體中文在數位時代的使用體驗，補充了台灣本土語言用字（如客語漢字、台語漢字、原住民族語羅馬字等），讓言詞使用更到位。

．手機版｜

首先LINE版本需15.0.0（含）以上，LINE主頁→設定→字型→選擇「芫荽」字型後，點選「套用」就完成了。

．電腦版｜

用戶得需先下載字體（選iansui.zip檔案），解壓縮後安裝裡面的「.ttf」字型檔案。要開啟電腦控制台安裝字體（控制台→所有控制台項目→字型→直接將檔案丟入即可）。

接著重開電腦版LINE→設定→選取字體，就能找到「芫荽」字體。

▼安裝完字體後，重新開啟LINE，才會有「芫荽」字型可選取。（圖／記者劉維榛攝）

