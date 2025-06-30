LINE突襲來電「她嚇倒抽一口氣」　全場秒懂：拒接！曝1招有解

▲親友每次突然來電，都會讓原PO嚇一跳。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多人直言，親友或同事突然來電，就怕沒好事！一名妹子抱怨，常常正在打字，下秒突然跳出LINE來電畫面，讓她內心嚇一跳，更坦言「不是不接電話，是不接突襲式來電！」文章曝光後，許多網友也爆共鳴，「我會看著螢幕，等響到掛掉」、「懂！拒接」。對此，有網友熱心曝1招解決。

一名女網友在Dcard表示，每次手機突然跳出LINE來電的畫面，總會讓她倒抽一口氣，尤其當下正在打字回訊息，「還沒打完就突然震動，整個像被嚇到一樣！」

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對此，原PO認真喊話，如果真的想通話，能否先傳訊告知一聲，讓她有個心理準備，「不是不接電話，是不接突襲式來電，大家懂我那種壓力嗎？」

文章曝光後，一票人秒點頭直呼，「我會看著螢幕，等響到掛掉」、「我也很討厭突然打電話來，結果講的是無關緊要的小事」、「我都當沒看到，會突然打來都沒好事，有事請用訊息」、「真的超煩！突然來電我心情都會超差，可以先說一聲嗎？讓我做好準備」、「懂！拒接」、「不熟的話，我會直接掛，但熟人會馬上接」、「我都會先傳訊息問：現在方便接電話嗎？對方方便才打過去，因為也希望別人是這樣對我」。

對此，有網友熱心教學，只要把語音通話功能關掉即可，另一位網友直呼，「不想接LINE就直接關掉，而且對方不會知道你關掉」。

如果不想被LINE電話打擾，可以按照以下步驟設定：

►進入「設定」

►點按「一般」並找到「通話」

►將「開啟語音通話功能」關閉

關閉該功能後，除了無法接聽電話，也無法接收未接來電的訊息。記者實際測試該功能，發現關閉以後，若有人打LINE電話，聊天室視窗會顯示「XXX（好友名字）來電。但『開啟語音通話功能』目前為關閉狀態，故無法接聽。」

至於撥打LINE電話的一方，螢幕畫面則與平時撥打時顯示的一樣，掛斷電話後只會顯示「取消」，並不會知道對方已經將語音通話功能關閉了。

▼關閉語音通話即可。（圖／記者曾筠淇翻攝）

