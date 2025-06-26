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7.3萬詐騙帳號封停！刑事局聯手LINE肅清「邀約投資會少很多」　

▲刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆說明封停詐團在LINE等社群平台逾7萬帳號。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆說明封停詐團在LINE等社群平台逾7萬帳號。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

台灣詐團犯罪盛行民眾聞之色變，刑事局日前與LINE公司合作，針對詐團使用泰國、東南亞門號註冊帳號後，網路籌組投資群組，LINE台灣公司會針對境外帳號標註說明，此舉果然降低民眾貿然加入詐團投資群組意願，但詐團死灰復燃，改派走路工臨櫃向台灣電信商重複申辦大量門號，繼續成立LINE群組邀約民眾投資。

刑事局科技犯罪防治中心與打詐中心聯手分析數千個LINE涉案詐騙帳號，勾稽出4萬5千個高風險電話號及創設7萬3千多個LINE帳號，遂請LINE重新封停，認證這些可疑帳戶。台灣打擊網路詐欺犯罪總算跨出一大步，從以往以詐騙個案申請網路、電信商封停涉案門號，變成警方主動出擊，從源頭大規模阻斷詐團細胞分裂。

據了解，詐團採用境外門號申請LINE帳號遭台灣LINE公司駐記央「此為境外帳號」警示後，境外詐團改與台灣詐團成員合作，台灣詐團成員自行到電信業者臨櫃申辦門號，並以「商業需求、玩網路遊戲」等藉口，一次臨櫃申請5個門號，平均1-3天就會重複申請，詐團成員1人平均一個月就可以到手75-150個門號，這些門號多用來通過LINE帳號手機認證，或註冊蝦皮、露天等賣場平台帳號，詐團得以順利展開邀約投資、網路假買賣、甚至透過電商帳號進行洗錢犯罪。

▲刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆說明封停詐團在LINE等社群平台逾7萬帳號。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局專案小組今年2月勾稽涉詐門號、LINE帳號後知悉上情，發公文請電信業者改善浮濫發放門號亂象，但台灣電信業者僅回覆「會注意控管，但申請門號是民眾自由，貿然管制恐衍生民眾投訴問題」，警方無奈函請電信業者主管機關NCC召集台灣電信商及網路電商平台開會。NCC官員與會質疑電信業「正常人怎可能三天兩頭申請大量門號」，電信業者始改弦易轍，新制上路限縮民眾「3個月內只能變更2次門號」。

警方發現，歹徒申請大量門號只為了通過社群、電商平台認證創辦大量人頭帳號，詐團為節省門號租用費，帳號到手後就會終止租用門號，警方據此展開反制，從今年4月起要求包含LINE等社群、電商平台針對可疑帳號用戶重啟門號驗證，導致詐團措手不及，刑事局這波肅清詐團帳號行動、一舉封停詐團LINE帳號逾7萬個、最少封停LINE涉詐群組超過1200個，「近期LINE邀約投資群組會少很多。」

另外刑事局也要求包含蝦皮、露天、雅虎等電商業者及遊戲橘子、智冠等遊戲商以此原則過濾、全面重新認證可疑用戶帳號，警方除了LINE群組外，也要求遊戲、電商平台全面展開認證清查，希望透過源頭化管理，把詐團常用的帳號交易、虛擬遊戲商品、電商第三方支付洗錢管道全面阻絕。

警方指出：電信業者放任民眾任意申請、變更門號才是造成網路人頭帳戶浮濫的始作俑者，上述亂象中詐團光是透過亞太、遠傳電信業者申請的門號就超過一半以上，「如果電信業者從源頭嚴審門號申請，相信末端發生詐騙犯罪的機率就會降低。」

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