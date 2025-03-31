　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

埔榮、國際扶輪社推偏鄉在宅醫療照護　獲贈先進設備將擴大服務

▲臺中榮總埔里分院攜手扶輪社啟動「偏鄉在宅醫療照護」全球獎助計劃。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

▲臺中榮總埔里分院攜手扶輪社啟動「偏鄉在宅醫療照護」全球獎助計劃。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

臺中榮民總醫院埔里分院與國際扶輪3482地區、台北福爾摩沙扶輪社共同舉辦「南投縣大埔里地區（埔里鎮、仁愛鄉、魚池鄉、國姓鄉）偏鄉居民在地老化在宅醫療照護」全球獎助計劃啟動儀式。該計劃旨在提升偏鄉地區在宅醫療服務品質，讓更多行動不便的長者和患者在家中也能享受到專業、便捷的醫療照護。

埔榮醫院日前舉辦計劃啟動儀式，由國際扶輪3482地區、3462地區、3662地區及台北福爾摩沙扶輪社各位社友慷慨解囊，捐贈該分院一批先進醫療設備，包括手持式超音波、12導程心電圖儀和數位X光攝影板等；福爾摩沙扶輪社長蕭興義致詞時表示，這批設備具有便攜、高效、易操作等優點，能幫助醫護人員及時掌握患者的病情變化，提供更精準、更有效的醫療服務，很高興能與韓國友社共同推行在宅醫療計畫，造福更多偏鄉的長者與鄉親。

▲臺中榮總埔里分院攜手扶輪社啟動「偏鄉在宅醫療照護」全球獎助計劃。（圖／台中榮總埔里分院提供）

埔榮院長張仁義說明，隨人口老齡化加劇，偏鄉地區的醫療資源匱乏問題日益凸顯，許多行動不便的長者和患者因交通不便、經濟困難等多重因素，難以前往醫院就診；而在宅醫療作為新型的醫療服務模式，能將醫療服務送到患者家中，有效解決偏鄉居民的就醫難題。

▲臺中榮總埔里分院攜手扶輪社啟動「偏鄉在宅醫療照護」全球獎助計劃。（圖／台中榮總埔里分院提供）

張仁義表示，該分院承擔著埔里地區及周邊鄉鎮居民的醫療照護工作重任，並自2017年起便開始推動在宅醫療服務，擁有專業在宅醫療團隊，包括醫師、護理師、藥師、呼吸治療師等，能為患者提供全方位、多元化的醫療照護，未來將充分利用獲贈的先進醫療設備，進一步擴大在宅醫療的服務範圍，讓更多偏鄉居民在家中也能享受到專業、便捷的醫療照護。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 0559 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
股匯雙殺！台幣重貶1.2角失守33.2元刷9年新低
台股史詩級崩跌！網整理「5大公園露宿攻略」：哪裡領紙箱？
地震嚇逃！一票客人「隔天跑回店付錢」　泰知名火鍋店宣布：全免
被當金秀賢小三「徐睿知2度發聲」！
快訊／台股狂殺800點！　鴻海跳空大跌
「如果再選一次，我不一定會來」　台人在泰國災後的自白
押錯寶！台想靠蓬佩奧拉攏川普　豪砸590萬「卻遭美切割」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南東區東門路二段鐵皮商店火警　消防人員破門搶救

睽違5年！金門最盛大的親子蜈蚣座嘉年華4月14日線上報名開跑

崑山科大產官學「鞋」力做公益　彩繪貨櫃凝聚愛心送暖非洲

婦人到郵局欲匯款10萬「買名牌包」　行員偕警合阻假投資詐騙

2025「特殊年」？Line群傳：清明前後互不問好　網友熱議

埔榮、國際扶輪社推偏鄉在宅醫療照護　獲贈先進設備將擴大服務

機車駕訓有效...去年傷亡人數減近一成　南投縣今年擴大補助

松柏嶺受天宮舉辦玄天上帝聖誕祝壽活動　10／25全國嘉年華會

全原運桃園隊破紀錄選手　蘇俊賓兌現加碼獎項承諾

探索星號「新身分」重返基隆　邱佩琳：郵輪經濟助農漁產值

哥哥跟妹妹身高差一顆頭體重竟一樣　媽媽傻眼：妹妹啊～

#緬甸強震 曼谷大樓瞬間倒塌 起重機司機絕望墜落...

趙露思錄影突「呆滯失神」！ 冒「腦霧反應」疑憂鬱後遺症

【遊泰疑遇詐騙】情侶驚覺不對勁趕快逃跑！

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

「從心底拿走一個人很痛」 范瑋琪演唱會哀悼大S

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

44歲廣末涼子睽違18年來台　凍齡甜笑萌唱《好喜歡！》

【爸爸醜一】滑手機滑到忘我沒注意女兒鑽進黑洞消失...

洗腦神曲《Bling‐Bang‐Bang‐Born》來了　Creepy Nuts登大港開唱：大家最棒！

台南東區東門路二段鐵皮商店火警　消防人員破門搶救

睽違5年！金門最盛大的親子蜈蚣座嘉年華4月14日線上報名開跑

崑山科大產官學「鞋」力做公益　彩繪貨櫃凝聚愛心送暖非洲

婦人到郵局欲匯款10萬「買名牌包」　行員偕警合阻假投資詐騙

2025「特殊年」？Line群傳：清明前後互不問好　網友熱議

埔榮、國際扶輪社推偏鄉在宅醫療照護　獲贈先進設備將擴大服務

機車駕訓有效...去年傷亡人數減近一成　南投縣今年擴大補助

松柏嶺受天宮舉辦玄天上帝聖誕祝壽活動　10／25全國嘉年華會

全原運桃園隊破紀錄選手　蘇俊賓兌現加碼獎項承諾

探索星號「新身分」重返基隆　邱佩琳：郵輪經濟助農漁產值

台南東區東門路二段鐵皮商店火警　消防人員破門搶救

徹底鬧翻？網問郭正亮的兩岸談判是什麼　黃暐瀚：應該是主張被統

罷免案領銜人被爆「紅統打手」　吳思瑤：國民黨的操作就是亂搞

罷免吳思瑤進二階連署　藍罷團曝進度：待領銜人收公文後領表

中古房價鬆動「預售仍難跌」　代銷業者揭市場現況

薄利多銷50元佛心大雞排！七股龍山宮無名炸物攤　雞翅也只賣15元

睽違5年！金門最盛大的親子蜈蚣座嘉年華4月14日線上報名開跑

不跟風吉卜力！用AI創作「缺乏1要素」　張震嶽：收割藝術家心血

2陸配限期今離境！黃國昌：大砲追殺小蝦米　舉這幾案要卓榮泰做實事

知名店家上榜！北市抓3家花生粉黃麴毒素超標、豆干有殺菌劑　

「從心底拿走一個人很痛」 范瑋琪演唱會哀悼大S

地方熱門新聞

台中驚傳工程車自撞民宅

太平雲梯光雕夜間營運　迎接百萬夜景體驗

探索星號重返基隆

7旬農婦獨顧2病子、重傷孫獲暖警協助

全原運桃園隊破紀錄選手　蘇俊賓加碼獎項

羅美玲為國中小學生辦無人機體驗活動

民眾吃麵違停警方勸離未移車網友質疑為何不開單告發？

斗六就服中心莊芳芳11年助3萬人就業

南投縣舉辦模範兒童表揚大會

南投縣議會藍黨團聲援剴剴案並倡議反廢死公投

草屯鎮酷比及中山公園　縣協助施工

達成慈善基金會9年捐南投1480萬

Line群傳：清明前後互不問好　網友熱議

台南青梅盛開桃園大遠百黃偉哲希望農特產全數賣光！

更多熱門

相關新聞

三國扶輪社跨國合作　助力屏東基督教醫院

三國扶輪社跨國合作　助力屏東基督教醫院

國際扶輪3510地區屏東東區扶輪社發起台、日、韓扶輪社跨國聯合社區服務，捐贈屏東基督教醫院美金181800元，建置高擬真臨床教具與雙向回饋臨床技能中心，以提升屏基醫療人員及實習生的臨床技能，確保病患照護品質與安全。7日舉行捐贈儀式，

守護長輩　扶輪社贈門諾行動吞嚥巡迴車

守護長輩　扶輪社贈門諾行動吞嚥巡迴車

北大光榮扶輪社推台灣樂齡健康服務

北大光榮扶輪社推台灣樂齡健康服務

外籍妻憂如何照護癌夫　埔榮護理師手把手協助

外籍妻憂如何照護癌夫　埔榮護理師手把手協助

埔榮推豆香起司湯圓　讓病友安心又健康

埔榮推豆香起司湯圓　讓病友安心又健康

關鍵字：

中榮埔里分院扶輪社偏鄉在宅醫療照護獎助

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

2盤肉10100元！5女吃燒烤疑遭剝皮：連炭火都要錢

快訊／東加群島規模7.3強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

盤點史上5大強震　掀51公尺巨浪釀30萬死

快訊／李雅英被叫坐大腿「罕強硬發聲」！

陳佩琪曝柯文哲「止痛劑吃最高劑量」　藥師：說裝病真的汙辱智商

快訊／吹8級強風！　「全台變天」5縣市大雨特報

摩斯員工下藥迷昏女同事　店內逞慾賠170萬換免囚

侵權警告信瘋傳　吉卜力回應了

輔大醫院消防演練意外！護理師高空墜落重摔

電話「一接就掛」超煩！知情人曝真相：非常麻煩

今「玄天上帝」聖誕　做一事旺整年

無名小站重現Threads！網友瘋憶「400萬人氣女神」：當年紅遍全台

快訊／4縣市低溫特報！大陸冷氣團影響　急凍跌破10度

更多

最夯影音

更多

哥哥跟妹妹身高差一顆頭體重竟一樣　媽媽傻眼：妹妹啊～

#緬甸強震 曼谷大樓瞬間倒塌 起重機司機絕望墜落...

趙露思錄影突「呆滯失神」！ 冒「腦霧反應」疑憂鬱後遺症

【遊泰疑遇詐騙】情侶驚覺不對勁趕快逃跑！

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面