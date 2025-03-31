埔榮、國際扶輪社推偏鄉在宅醫療照護　獲贈先進設備將擴大服務

▲臺中榮總埔里分院攜手扶輪社啟動「偏鄉在宅醫療照護」全球獎助計劃。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

臺中榮民總醫院埔里分院與國際扶輪3482地區、台北福爾摩沙扶輪社共同舉辦「南投縣大埔里地區（埔里鎮、仁愛鄉、魚池鄉、國姓鄉）偏鄉居民在地老化在宅醫療照護」全球獎助計劃啟動儀式。該計劃旨在提升偏鄉地區在宅醫療服務品質，讓更多行動不便的長者和患者在家中也能享受到專業、便捷的醫療照護。

埔榮醫院日前舉辦計劃啟動儀式，由國際扶輪3482地區、3462地區、3662地區及台北福爾摩沙扶輪社各位社友慷慨解囊，捐贈該分院一批先進醫療設備，包括手持式超音波、12導程心電圖儀和數位X光攝影板等；福爾摩沙扶輪社長蕭興義致詞時表示，這批設備具有便攜、高效、易操作等優點，能幫助醫護人員及時掌握患者的病情變化，提供更精準、更有效的醫療服務，很高興能與韓國友社共同推行在宅醫療計畫，造福更多偏鄉的長者與鄉親。

埔榮院長張仁義說明，隨人口老齡化加劇，偏鄉地區的醫療資源匱乏問題日益凸顯，許多行動不便的長者和患者因交通不便、經濟困難等多重因素，難以前往醫院就診；而在宅醫療作為新型的醫療服務模式，能將醫療服務送到患者家中，有效解決偏鄉居民的就醫難題。

張仁義表示，該分院承擔著埔里地區及周邊鄉鎮居民的醫療照護工作重任，並自2017年起便開始推動在宅醫療服務，擁有專業在宅醫療團隊，包括醫師、護理師、藥師、呼吸治療師等，能為患者提供全方位、多元化的醫療照護，未來將充分利用獲贈的先進醫療設備，進一步擴大在宅醫療的服務範圍，讓更多偏鄉居民在家中也能享受到專業、便捷的醫療照護。