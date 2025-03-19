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促進生物醫學領域發展　嘉基、中興大學簽署合作協議

▲▼ 嘉基與中興大學深化合作 共推生醫創新 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲ 嘉基與中興大學共推生醫創新，嘉基人資長林惠珍、副院長宋昇峯、院長陳煒、中興大學生命科學院院長黃介辰、副校長陳全木、洪慧芝教授、許美玲教授(左至右)出席簽約儀式  。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為促進學術合作並提升研究能量，嘉義基督教醫院（嘉基）與國立中興大學生命科學院近日正式簽署學術交流合作備忘錄（MOU），未來，雙方將在研究計畫推動、學術論文發表、人才培育及教職合作等多方面深化合作，共同提升學術水準，推動生物醫學領域的發展。

嘉基院長陳煒與中興大學生命科學院院長黃介辰攜手簽署為期三年的合作協議，將有助於整合雙方資源，發揮學術與研究成果，並進一步強化在生物科學及醫學領域的影響力。為展現對合作計畫的重視，嘉基更於三年計畫中，加碼投入最高1200萬元的學術捐贈金，作為雙方合作計畫的堅實後盾。

陳煒院長表示，雙方在前期合作中已發表高達73篇論文，充分展現了雙方的研究實力，此次合作，將進一步結合雙方的專業技術與研究資源，提升學術研究的廣度與深度，積極發表國際期刊論文，並強化人體生物資料庫的出庫率，促進生物醫學領域的應用與發展。
▲▼ 嘉基與中興大學深化合作 共推生醫創新 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲ 嘉基院長陳煒(左)與中興大學生命科學院院長黃介辰(右)簽署學術交流合作備忘錄 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

此外，雙方將深入合作於人才培育領域。嘉基將鼓勵員工報考中興大學生命科學院的碩博士班，促進產學結合，使學術研究與實務應用更緊密連結，共同培育具備卓越研究能力與實務經驗的生物醫學人才。同時，雙方將展開教職聘任及升等合作，建立更具彈性的學術任用機制，吸引並留住優秀的研究與教學人才，進一步提升教學與研究品質。

黃介辰院長強調，此次合作將推動多元研究，結合雙方專業優勢，開創學術與產業應用的新契機。未來，雙方將持續在癌症精準醫療、轉譯醫學研究等領域展開更深入的合作，提升學術研究的競爭力，並為生物醫學領域的發展貢獻心力。

▲▼ 嘉基與中興大學深化合作 共推生醫創新 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲ 雙方互相交換紀念禮物院長陳煒(左)、中興大學生命科學院院長黃介辰(右) 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

陳煒院長最後表示，此次MOU的簽署，是雙方在學術與研究發展上的重要里程碑，也展現了共創學術新局的決心。透過持續合作，不僅提升研究成果的國際影響力，也促進人才培養與技術交流，共同推動生物醫學領域的進步與創新。

 
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