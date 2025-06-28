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7月大災難？日本高僧示警「1異象」是前兆　沒發生願辭住持

▲▼ 日本高僧三木大雲。（圖／翻攝自YouTube）

▲ 日本「怪談和尚」三木大雲。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本漫畫家龍樹諒（竜樹諒）的作品引發對「7/5大災難」的恐慌，曾預言前首相安倍晉三遇刺的「怪談和尚」的高僧三木大雲也在其著作《佛教代碼》（仏教コード）中指出，2025年7月可能發生重大災厄，兩人6月初更首次見面對談，共同發出警訊，提醒大眾需留意可能到來的災變。

日本雜誌CREA報導，龍樹諒的《我所看見的未來完全版》2021年重新出版後銷量突破百萬，主因為龍樹諒稱曾夢見日本南方太平洋海面異常隆起，導致規模超越311的巨大海嘯襲向多國，並強調「真正的大災難將在2025年7月到來」。而三木表示，他從佛經中讀出相似的時間點，對兩者之間高度吻合感到驚訝，因此主動邀龍樹諒對談。

三木受訪提到，兩人原定5月會面，但因故延至6月初。巧合的是，就在兩人會面前2天，日本多地出現罕見的「赤氣」現象，即低緯度紅色極光，而佛教典籍中將其視為災難前兆之一。他指出，這是「星宿變怪難」的徵象，也可能是地震前兆，認為和龍樹諒會面是佛祖的指引。

他21日透過YouTube頻道「三木大雲の人類大会議」公開的影片中提到，對談過程中龍樹諒強調自己並非預言家，漫畫作品只是呈現夢中所見，且他的夢境發生在2021年7月5日，不代表地震一定會在2025年7月5日發生，盼外界勿過度解讀。但他和三木都認為，若夢境與佛經能協助民眾提早因應，那便有其意義。

三木在《佛教代碼》書中援引「三災七難」與「八百年循環」理論，指出包括戰爭、疫病、糧食危機等現象，皆已在當代出現。而上一次「赤氣」現象出現在1204年，據史書記載，9年及14年後都分別發生大地震。若以此推算，北海道2002年出現低緯度極光，9年後的2011年發生311大地震，14年後的2025年將是下個災難時間點。

他在影片中警告，7月應特別小心，因「赤氣」可能代表災變即將到來，而他約在6月2日已觀察到此現象，雖然京都目前尚無已確認的報告，但部分觀點也認為這類極光未來可能頻繁在日本出現，雖難以精準預測地震時間，但應將天象異常視為提醒。

他和龍樹諒一致認為應未雨綢繆，三木也呼籲民眾準備飲水、防災用品並熟悉避難路線，將「大難化小、小難化無」，甚至承諾若今年未發生任何災難，願辭去住職一職負責。不過兩人都希望社會以平常心面對未來，重視預防而非迷信預言。

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