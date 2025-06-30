金正恩輕撫「戰死俄烏」北韓士兵棺木！神情哀戚　大打英雄化宣傳

▲金正恩輕撫戰死北韓士兵的棺木。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）



記者王佩翊／編譯

北韓與俄羅斯2024年簽署《全面戰略夥伴關係條約》，因此在俄羅斯因俄烏戰爭陷入膠著之際，北韓也派出上萬士兵支援。儘管北韓最初拒絕證實此事，但是兩國29日在東平壤大劇場舉辦聯合藝文演出時，大螢幕竟播放著金正恩用手輕撫一具覆蓋北韓國旗的棺木，神情哀戚，疑似藉此將出兵參戰包裝成「英雄行為」。

根據《每日北韓》報導，《朝鮮中央電視台》30日播出的影像顯示，北韓在該場聯合藝文演出中，於大螢幕上投放出金正恩撫摸著戰死北韓士兵棺木的畫面，緊接著是一連串北韓士兵與俄軍合照，以及據信是北韓士兵在俄羅斯庫斯克戰場上所寫、沾有血跡的日記照片。

外界推測，這是北韓出兵支援俄軍，士兵戰死後遺體運送返國的情景。事實上，北韓直到2024年10月才被揭露派兵支援俄羅斯，但當局當時極力封鎖消息，甚至強行壓制戰死消息擴散，還對士兵遺族施壓、要求噤聲。

隨著俄軍在庫斯克戰場取得實質進展，北韓政府態度出現180度大轉彎，不再隱瞞參戰事實，甚至將出兵包裝成「英雄事蹟」，高調讚揚派遣部隊。如今連在表演中都公開播放戰死者遺體返國畫面，並由國營媒體播放，可見官方對這波「英雄化宣傳」頗有信心。

根據《朝中社》報導，金正恩4月28日首度承認出兵。當時他曾表示，首都即將建立戰鬥功績紀念碑，而陣亡軍人的墓前也將擺放來自祖國與人民的「永生祈願之花」。

他強調，「在戰場上彰顯強者之名與勝利者榮光的軍人精神與英雄主義，將世世代代閃耀在崇高的光輝殿堂上」。

金正恩還要求，國家有責任永久傳承戰士們的精神，並應對參戰軍人家庭給予特殊待遇與照顧，展開一系列國家級措施。外界認為，北韓未來將持續透過「英雄化宣傳」鞏固軍威，同時吸引年輕一代對政權的忠誠與認同。