林口黑貓宅急便兇殺現場曝！41歲男遭女同事壓地「猛刺2刀」奪命

▲林口黑貓宅急便今早傳出兇殺案，警方在現場拉起封鎖線。（圖／記者陳以昇攝）



記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市林口區鴻昌街一處黑貓宅急便宅配站今(30日)上午8時許傳出兇殺命案，警方初步調查，36歲的徐姓女員工因故與41歲的陳姓男同事發生口角，竟情緒失控掏出折疊刀朝陳男胸口刺入，警消獲報到場時，陳男重傷、滿身鮮血，經緊急送醫搶救後仍宣告不治死亡。

《ETtoday新聞雲》記者前往現場，發現站點鐵門已經拉下，警方也在現場拉起封鎖線，地面上的血跡則已被清洗乾淨。

據現場其他目擊者表示，當時有聽聞爭吵聲，隨後不久即傳來陳男哀號，大家衝出去查看，就發現徐女將陳男壓倒在地上，就像一般打架鬥毆，當時眾人還不知道徐女手上有刀，後續見徐女手部有刺入的動作，且有鮮血濺出，才發現他手中有利刃，嚇得連忙報警。該名目擊者指出，「一開始還以為是2男互毆，後來才知道嫌犯是女性。」

▲陳男被徐女壓制在地、並持摺疊刀猛刺2刀，滿身是血。（圖／民眾提供）

警方調查，徐女共刺入2刀，包括頸部、胸口各有一處刀傷，陳男經送醫搶救後宣告不治，目前已經通知家屬到場；而徐女遭警方帶回偵辦後，目前對於案情細節閉口不談，不願交代衝突原因，詳細動機還有待警方進一步釐清。

▼案發後宅急便鐵門已經拉下。（圖／記者陳以昇攝）

