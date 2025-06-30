9刀刺死新創夥伴　雲云科技董座認罪：無期徒刑也接受

記者劉昌松／台北報導

雲云科技前董事長曾志新，因公司營運狀況不如預期，又飽受網路惡言批評，3月間在與一起打拼多年的梁姓技術長開會後，突持30公分料理刀自後方殺害梁男9刀致死，被依殺人罪嫌提訴後，台北地院30日開庭時，曾志新承認犯罪，法官考量曾男行兇後曾自戕，有逃亡規避刑罰之虞，裁定將繼續收押曾男。

▲法院裁定繼續收押涉嫌殺人的雲云科技前董事長曾志新。（圖／記者劉昌松攝）

曾志新30日被提訊到法院開庭時，情緒穩定，語氣平和，完全看不出曾在辦公室內暴怒殺人，對於檢察官起訴他殺人犯行，曾志新表示「承認」，法官詢問曾男對繼續羈押的意見時，曾男表示沒有意見，他願意在看守所內反省，對於奪去梁男生命表示抱歉、後悔，未來如果被判無期徒刑也坦然接受，且他會透過家人繼續對梁男家屬給予補償。

曾志新創立的雲云科技公司原本規畫申請公開發行股票，但公司獲利狀況始終不如預期，使曾志新經營壓力倍增，因曾懷疑梁姓技術長找前員工竊取公司商業機密，還在網路上匿名PO文攻擊他的營運方向，因此一度找來律師，打算採取法律措施應對，2人因各種因素種下心結。

梁姓技術長請辭後，在公司群組發表了一篇千字長文，內容提及自己被曾各種不信任、猜疑，甚至是羞辱霸凌，曾志新知悉後氣憤不已，自認遭胡亂指控潑髒水，3月7日到公司與曾志新開會時，應曾志新要求，同意撤下千字離職信，但曾志新在新仇舊恨的情緒交織下，在離開會議時，突然轉身拿出他在10天前購買的料理刀，朝梁的頸部、背部狂刺9刀致死。

曾志新隨後以刀尖刺穿自己口腔，經送醫救治10天後，被移送北檢遭聲押獲准至今，台北地院接案後認為，曾志新坦承殺人犯行，涉犯重大罪且伴隨逃亡滅證可能性，考量曾男可能以自戕逃避刑事責任，除羈押外沒有其他方式防止逃脫，考量比例原則等因素後，裁定繼續羈押曾男。

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