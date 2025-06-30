月入30萬！180醫找另一半開條件：小他20歲+能生小孩

▲醫師在不少未婚女性心中是優先人選之一。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

在「婚友市場」中，醫師很熱門，不少女生想當醫師娘，也有不少醫師想終結單身。就有一名月入30萬的醫師，想找少他20歲的女性，要能生小孩，而他遲遲找不到那一位對的人。

據《三立新聞網》報導，桃園市中壢區美滿服務中心主任徐乃義表示，過去一年半間，有37位男醫師和32位女醫師參加「個別一對一」，但只有促成5對，另外48人的配到的另一半也不是醫師，還剩6位男醫師跟5位女醫師沒配對成功，可能要靠社工輔導溝通加上改變自我思維，才能早日「終結單身」。

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一名六年級生的A醫師是一流大學醫學碩士，也是美國博士，身高180公分，外貌不錯，月收30萬，而他想找能生育的女性，要小他至少20歲，而他遲遲找不到另一半。

另名36歲的男醫師表示，他只想找漂亮的女生，但女方都高高在上，這讓他不明白。有女生認為，醫師發展受侷限，也較沒變化，她也受不了醫師個性「臭屁」。社工表示，問題可能出在男醫師的身高和表達。

一名開業的35歲女醫師指出，她想找醫師當另一半，2人可以一起經營醫院，也相信能生聰明的下一代，她外在一般，體型略豐腴，但男醫師沒眼光，都看不到她的內在和潛力。

徐乃義指出，醫師治病救人，當然受人尊敬，但如果老大不小的醫師想找過於年輕的女生，或是醫師太過高高在上，他都建議他／她們轉個彎，將心中的不必要「條件」放下，幸福美滿婚姻就會出現。

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