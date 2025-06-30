桃園單身聯誼掀熱潮　從臉書票選到現場心動促成11對佳偶

▲2025年「幸福桃園．愛情結緣」未婚聯誼活動，吸引77名單身男女熱情參與。（圖／民政局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府民政局28日在龍潭區繞山花(三和青創基地)，舉辦2025年「幸福桃園．愛情結緣」未婚聯誼活動，吸引77位單身男女熱情參與。其中，4月在「桃園民政好厝邊」臉書票選「最讓你臉紅心跳的聯誼遊戲」，冠軍─戀愛版「你畫我猜」更將現場氣氛炒到最高點，成功促成11對佳偶配對，為初夏帶來陣陣戀愛粉紅泡泡。

▲戀愛版「你畫我猜」，讓參加者在笑聲中拉近距離。（圖／民政局提供）

民政局長劉思遠29日表示，去年單身聯誼活動迴響熱烈，40個名額供不應求。為回應民眾需求，今年加碼開放80個名額，但依舊是瞬間秒殺，報名人數多達446人，競爭相當激烈，女性報名人數更突破60人，打破過往女性不願參加未婚聯誼的刻板印象。

▲「幸福桃園．愛情結緣」未婚聯誼在龍潭區繞山花（三和青創基地）舉辦。（圖／民政局提供）

「幸福桃園．愛情結緣」未婚聯誼在龍潭區繞山花（三和青創基地）舉辦，活動內容多元，包括多肉植物DIY手作、趣味互動遊戲，其中，最受矚目的戀愛版「你畫我猜」，更讓參加者在笑聲中拉近距離。參加者郭先生說，猜字活動可以發揮想像力一起合作完成一張圖，真的很有趣。湯小姐也說，「我覺得這個活動很有趣，剛開始不太確定怎麼玩，後來輪到我，我不知道要畫什麼只好畫人，大家都畫得很好，我很喜歡跟大家一起合作，這種感覺很刺激。」

民政局統計，單身聯誼報名者背景亮眼，男性多來自中科院、中華電信、上市科技公司或是國營事業；女性則包括教師、公務員及醫療體系專業人員，職業背景相當匹配。不婚不生已成為國安問題，近年來，民政局積極串聯宮廟、公所及在地資源，提供安全、有趣又高品質的交友平台，要成為單身男女的「脫單助攻」神隊友。