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桃園宗教遶境「自主檢核」上路　涵蓋放鞭炮等環節

▲桃園宗教遶境「自主檢核」今上路　

▲桃園宗教遶境「自主檢核」涵蓋遶境活動的各個環節，如施放鞭炮、煙火、燒香等。（圖／民政局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為促進宗教信仰活動與市民生活和諧共存，桃園市政府制定《輔導宗教遶境活動作業要點》，並率全國之先，導入「自主檢核表」制度，鼓勵宮廟在舉辦遶境活動前主動申報與自主管理，展現現代信仰的誠意與智慧，並於今年1月起即陸續邀集宮廟宣傳。目前要點已完成法制作業，今(10)日正式發布施行

市府民政局指出，此制度並非為了限制宗教活動，而是提供明確指引與溝通平台，協助宮廟規劃更完善、符合時代需求的遶境行程。檢核內容涵蓋使用環保鞭炮車與電子音響、集中燒紙錢以降低空污與噪音，並強化交通與安全措施，期望將「祈福不擾民」落實為宮廟文化的新價值。

副市長蘇俊賓表示，新制度採「時間與區域限制」的管理方式，針對高密度住宅區公告為禁放爆竹區，並會依實際情形滾動修正，在保障宗教自由與居民權益之間取得平衡。

檢核表制度涵蓋遶境活動的各個環節，從路線與時間安排、活動內容（如施放鞭炮、煙火、燒香、紙錢）到環境維護與安全機制等，皆納入法規考量。市府呼籲宮廟在規劃之初即主動了解並配合執行，確保活動合法、平安、有序進行。

此外，市府也同步推動「宗教活動事前申報機制」，建立「事前審查、活動期間協助指揮與清潔維護、事後檢討機制」三階段管理流程，串聯民政、警察、消防、環保等局處與各區公所，強化橫向聯繫與資源整合，提升活動品質與市民觀感。

「城市進步，神明慶典也跟著進步！」包括桃園景福宮、中壢仁海宮等地方指標性廟宇皆對新制度表示支持，認為有助宮廟提升自我管理，活動更加受到尊重與認同。市府未來也將陸續舉辦宣導說明會，協助宮廟熟悉流程與操作細節，落實制度精神。

民政局呼籲，所有敬天愛地、關懷社會的宮廟夥伴，一起落實「自主檢核表」這個小動作，讓神明遶境誠意滿滿，創造「神明開心、居民安心」的城市節慶新風貌。

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