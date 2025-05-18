架起愛情橋梁！嘉義市政府與九華山地藏庵合作單身聯誼

▲嘉義市政府攜手九華山地藏庵舉辦2025年單身聯誼「心動時刻･幸福+1」 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為了鼓勵單身男女拓展社交圈，增加交往與結婚的機會，嘉義市政府與九華山地藏庵於今（17）日聯合舉辦2025「心動時刻･幸福+1」首場單身聯誼活動，為單身男女架起愛情的橋梁，期望促成良好的姻緣，提升結婚率與生育率。

今日活動由林瑞彥副市長代表黃敏惠市長出席，與地藏庵黃俊森董事長鼓勵大家在忙碌的工作之餘，要勇於追求幸福，並祝福所有參加者早日找到理想中的伴侶，共同邁向美滿婚姻。

林瑞彥副市長提到，面對高齡化、少子化的挑戰，市府在有限的資源裡做重要的事，讓想結婚的新人們安心成家生子，為青年培力，也守護嬰幼兒健康，所以市府積極祭出多項好康福利措施：例如創立有事青年品牌、提供創業就業諮詢、提供青年男女聯誼交流管道，舉辦單身聯誼活動；辦理市民集團婚禮，減輕婚禮負擔；在育兒及托育政策上，114 年繼續推動婦女好孕幼兒健康福利，提高每生育 1 名新生兒補助為新臺幣 3 萬元，還有 4 項健康補助方案，包含嘉義市民婚後孕前健康檢查補助，協助嘉義市已婚夫妻在孕前評估生育風險、「成人預防保健服務」相關調整、「癌症篩檢預防保健服務」相關調整，以及擴大口服輪狀病毒疫苗補助對象，讓青年男女勇敢邁入婚姻，生兒育女。

此次活動吸引了來自各行各業的優秀青年男女，總計20位男士與20位女士參與。活動地點首先特別安排參與者在香火鼎盛的九華山地藏庵月老殿祈願，藉由月老星君的指引與祝福，期盼每位參與者都能收穫一份美好的愛情。活動在九華山地藏庵出發，參拜象徵姻緣的月老星君祈求好姻緣、好人緣，隨後前往北港春生活博物館，親手刨製專屬檜木筷子，留下難忘溫暖回憶；行程最後來到澄霖沉香味道森林館，走訪兔子神社、夢幻落羽松與愛心池畔，在浪漫的氛圍中自然交流、快樂互動，認識志同道合的朋友，開啟幸福的新篇章。

市府團隊秉持「全齡共享、世代宜居」的施政主軸，致力照顧各年齡層的市民需求，營造友善、包容且具發展性的城市環境。無論是青年的熱情與活力、壯年的專業與魄力，或是高齡世代的智慧與經驗，都能在嘉義市這塊土地上充分發揮，共同建構多元融合的社會樣貌，積極打造「世世代代好徛起，大大細細攏佮意」的幸福嘉義市，讓每位市民都能在這座城市安心生活、穩定發展、深耕立足，實現真正的安居樂業與代代傳承。



