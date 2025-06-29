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賴清德稱制憲沒台灣代表？　總統府：原意是當年代表未經普選產生

▲▼總統賴清德團結國家十講，第三講聚焦憲政體制。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德團結國家十講，第三講聚焦憲政體制。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德29日進行團結國家第三講時提到，1946年通過的中華民國憲法「台灣沒有派員參加」，引起在野黨反彈，國民黨前發言人林家興批評，這是百分之百的事實錯誤。對此，總統府發言人郭雅慧晚間表示，總統原意是指當年制憲代表並未經過台灣人民普選產生，一直到前後七次修憲，台灣人民才成為修憲的主體，所以總統說建構以台灣為主體的共同意識。

林家興指出，賴總統近期開展「國家團結十講」不僅沒有團結台灣、團結社會的功能，內容更是錯誤百出。今天稍早的第三講沒有最離譜，只有更離譜，賴總統竟然說1946年通過的中華民國憲法，「台灣是沒有派員參加的」，這是徹底的、百分之百的事實錯誤。

林家興表示，賴總統也提到民國25年的「五五憲草」沒有台灣人參與，「廢話，當時台灣還是日本帝國底下的殖民地，」一邊是備受壓迫的次等公民，一邊是歷經政治啟蒙新生準備制憲，可以去翻翻當年的報紙輿論民情是如何選擇與看待。

對此，郭雅慧表示，總統原意是指當年制憲代表並未經過台灣人民普選產生。整體來講，歷經由台澎金馬人民選舉產生的國民大會代表，完成的七次修憲，建構起以台灣為主體的民主共同意識，民主就是人民作主的共同意識，那「五五憲草」或者是1946年所通過的《中華民國憲法》，所謂的制憲代表，僅由當年省參議會選任，並未經過台灣人民普選產生，一直到前後七次修憲，台灣人民才成為修憲的主體，所以總統說建構以台灣為主體的共同意識。

郭雅慧指出，以歷史角度而言，1946年制憲國民大會代表多數是透過政黨分配及協調產生，而台灣雖有間接選舉產生的制憲國民大會代表，但對於憲法內容的決定並無實質參與。直到終止動員戡亂，廢除臨時條款之後，七次修憲的代表才是由台澎金馬全體公民直選產生，意即1991年底第二屆國代開始，才真正是台灣人民普選產生的代表；因此就正當性而言，總統說七次修憲後，台灣人民才成為修憲的主體，建構以台灣為主體的共同意識。

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