團結挺台灣陳亭妃包場《看不見的國家》紀錄片　呼應賴清德全代會號召

▲立委陳亭妃29日包場紀錄片《看不見的國家》，與市議員們一同觀影，表達守護台灣民主的決心。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

民進黨全代會釋出「團結」明確訊號，面對大罷免行動與黨內初選交錯進行的政治時刻，立法委員陳亭妃29日以實際行動響應黨中央號召，特別包下戲院邀請民眾一同觀賞紀錄片《看不見的國家》，以團結凝聚民心、挺身守護台灣民主價值。

「我們曾經來自一個世界上看不見的國家，但正因如此，我們更看見台灣人的勇敢與團結。」陳亭妃在映前致詞中強調，這部紀錄片不只是電影，更是一場對台灣價值的凝視與提醒，在當前各種挑戰環伺的情況下，不論是來自外部的壓力或內部的分歧，唯有團結，才能成為台灣最堅實的力量。

本次包場活動邀集臺南市議員陳秋萍、陳碧玉、陳怡珍、周麗津等人共同參與，現場不僅凝聚地方民代與民眾的情感連結，也象徵民主力量向基層延伸、在地方落地生根。

陳亭妃表示，民主不會自己存在，它需要每一位台灣人共同守護。「我們不能被恐嚇，不能被分化，不能被打倒。」她強調，《看不見的國家》是對歷史的對照鏡，也是對當前政治處境的深刻提示，期盼透過這場觀影行動讓更多人重新看見台灣的可貴。

「這場電影會散場，但我們守護台灣的決心，不會散場。」陳亭妃表示，民主是台灣前進的動力，團結是唯一的道路。她也承諾，將持續與人民站在一起，讓台灣不再被世界忽略，也不容被內部瓦解。