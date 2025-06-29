賴清德50分鐘「憲政體制」演說艱澀難懂？　3大重點一次看懂

▲總統賴清德團結國家十講，第三講聚焦憲政體制。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德「團結國家十講」第三講，這場演說長達50分鐘，主題聚焦在相較其他議題，較為艱澀的「憲政體制」。對於賴清德解析的憲法，黨政人士認為有三個重點：第一，憲法有四個原則，無法靠多數推翻；第二，憲法是五權分立，五院要相互尊重、相互制衡；第三，憲法賦予人民直接民主力，公民運動會引領台灣的未來。

賴清德「團結國家十講」的第三講，演說不僅長達50分鐘，他挑選的演說主題是「憲政體制」，從台灣歷經七次修憲的過程談起，觸及各種法條，相較於過去兩場「國家」、「團結」的主題，確實比較艱澀難懂。此外，賴清德也不忘談及台灣民主運動的發展史，從野百合、野草莓、太陽花運動談起，談到今天的青鳥行動跟全台大罷免。

對於賴清德解析的憲法，一位黨政人士受訪時分析，有三個特質：第一，憲法擁有核心四原則，無法靠多數就推翻。這位人士說，總統認為2000年3月24日的大法官釋字第499號，雖然旨在解釋1999年第五次修憲違憲，但同時也揭示了憲法的重要本質，也就是憲法的四項核心原則：民主共和國原則、國民主權原則、保障人民權利、權力分立與制衡原則。

這位人士說，賴清德認為，這四項核心原則所共同形成的「自由民主憲政秩序」，正是憲法賴以存在的規範基礎。

第二個特質，黨政人士說，賴清德著墨在中華民國憲法並非三權分立，而是五權分立，五院應相互尊重、相互制衡，賴清德就是循此，來論述現今立法院亂象，以及政院不得不在窒礙難行下提覆議或釋憲的為難。

黨政人士表示，賴清德演講中，強調台灣是五權憲法的體制，不同於別的國家三權分立，五院都一樣大，沒有誰大誰小，要互相尊重，這是憲法的精神。

在演講中，賴清德也提到，立法院調查權逾越其法律案、預算案的憲法職權範圍，不只國會擴權被宣告違憲，立法院修正「財政收支劃分法」削減中央財源，導致中央施政困難，也讓財政弱勢地區更難取得資源。

在修正「憲法訴訟法」方面，黨政人士表示，這癱瘓大法官、司法院，以及人民的憲法權利；而修正「公職人員選舉罷免法」變相提高罷免門檻，限縮民意監督以及憲法保障的民主參與；修正「警察人員人事條例」衝擊退撫基金財務，影響現職及退休人員權益。

另外，賴清德也提及，他有依憲法賦予總統的權責，召集五院會商國政，明確憲政分際，共同尋找解決問題之道，可惜立法院長韓國瑜當時提議追加減預算後來遭到國民黨反對。

第三個特質，黨政人士表示，賴清德提及憲法賦予人民選舉、罷免、創制、複決之直接民主力。賴清德在演說中表示，中華民國憲法還有一條很特別，並不是各國憲法都有，憲法十七條給予人民有選舉、罷免、創制及複決的權利。

賴清德說，孫中山先生寫憲法，這是直接民權，要補間接民權代議士制度之不足。也就是說人民認為你應該要有什麼法律，立法院和地方議會都不做，可以創制；如果立法院或議會通過的法案不符合人民需要，可以複決。

此外，如果人民選出來的代議士，不管是立法委員、議會、村里長，人民都可以行使罷免權。黨政人士表示，此為再度強調當五院失調，或立院亂象時候，憲法賦予公民權利可以行使直接民權，而台灣一路走來公民力量也每每在關鍵時刻發揮強大影響力。

黨政人士說，賴清德引述諾貝爾和平獎得主珍·亞當斯（Laura Jane Addams）名言，「醫治民主之弊，唯有更民主」。他說，賴清德強調民主的紛爭要用更大的民主來解決，至於何謂更大的民主？就是公民的力量，過去從野百合、野草莓、太陽花、青鳥，乃至於大罷免，總是在關鍵時刻有公民的力量挺身而出，透過直接民權，守護民主台灣以及下一代。

▼總統賴清德團結國家十講，第三講聚焦憲政體制。（圖／總統府提供）

