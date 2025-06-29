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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

挺「最佳戰友」徐巧芯　蔣萬安反罷免：綠營輸不起還亂花納稅錢

▲徐巧芯舉辦反罷免說明會，前台北市長郝龍斌、台北市長蔣萬安都來助講。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲徐巧芯舉辦反罷免說明會，台北市長蔣萬安都來助講。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免投票將在7月26日登場，國民黨立委徐巧芯今（29日）下午在信義區舉行反罷免下午茶會，請來台北市長蔣萬安助講。蔣萬安致詞時表示，徐巧芯是自己的最佳戰友，民進黨搞罷免就是選輸翻桌、輸不起，所以要一直選一直選，選到滿意為止，而且還亂花納稅人的錢，而國民黨什麼都沒有，唯一所擁有的是手上的這張選票。

蔣萬安近來頻積極投入反罷免輔選，協助台北市5席藍委宣講。上午才與藍委李彥秀掃內湖737市場，展現在婆媽間的超高人氣，下午又現身徐巧芯反罷免說明會幫忙助講。

蔣萬安致詞時表示，徐巧芯很不簡單，提了許多提案，還會幫其他立委連署，很多都是跟民生議題息息相關，例如營養午餐、兒少權益、防治性剝削等等，是松山信義區的驕傲。

蔣萬安進一步砲轟，總統賴清德已經不演了，民進黨站在第一線要罷免在野黨，民進黨充滿謊言，是最大的詐騙集團，嘴巴說反共，結果自己養共諜，說別人交流是被統戰，結果自己賺紅錢，全部都在欺騙老百姓，搞罷免就是要翻桌、輸不起，要一直選一直選，選到民進黨滿意為止，還是花納稅人的錢，目的是要消滅在野黨，讓監督的力量消失，讓大家的聲音消音。

蔣萬安抨擊，賴清德消費中華民國、踐踏中華民國，從「其餘人口」罵到雜質，這種黨同伐異，非我族類的行為，目的是做思想清洗，這根本就是專制的做法，還有像五月天粉絲，到自強隧道拍照就被公審獵巫，台灣變成警察國家，民進黨無所不用其極，但國民黨什麼都沒有，唯一所擁有的是手上的這張選票。

蔣萬安高喊，7月26日一定要出來投下不同意罷免票，好好教訓民進黨，這一票代表三個對抗與守住，對抗民進黨的司法追殺、對抗民進黨的網路霸凌、警察國家的公審和獵巫；要守住在立法院監督的力量，守護台灣真正到民主自由，免於綠色恐怖，要守住大家熱愛的中華民國。

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